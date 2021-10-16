Okan Böke: Ali Sami Bey'in koltuğunun en ufak bir kılını zarar getirmediğimizden sizi temin ederim

Galatasaray Kulübü'nün koronavirüs salgını nedeniyle yapılamayan 2019 olağan genel kurul toplantısı sürüyor. Dönemin yönetim kurulunu adına yönetim kurulu üyesi Okan Böke açılış konuşmasını yaptı.

Dönemin başkanı Mustafa Cengiz'in rahatsızlığından dolayı olmadığını, bu nedenle konuşmayı kendisinin yaptığını vurgulayan Böke, "44 aydır vazife aldığımız Galatasaray'da bunun 18 ayı pandemi ile geçti. Çok zor bir zamandan geçtik. Gelir kısıtlanmaları ile uğraştık. Gerek kulübümüz içerisinde gerekse dışına elimizden gelenin en iyisini, bize verilen yetkiler çerçevesinde en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Hatasız kul olmaz. Yaptıklarımızı sizin takdirine bakıyorum. Eleştirilere açığız. Ali Sami Bey'in koltuğunun en ufak bir kılını zarar getirmediğimizden de sizi temin ederim" dedi.

Kaan Kançal da faaliyet raporunu sundu ve mali konularda yaptıklarını anlattı. Son 10 yılda yönetimleri döneminde Sportif AŞ 'nin ilk defa kar açıkladıklarını belirten Kançal, "Son 10 yıldır 200 milyon dolar zarar derneğimizde ilk defa kara döndük. Revize bütçeye gitmedik, 299 milyon dolar zarar beklerken, 267 milyon dolar ile kapattık. Kulüp konsolide Galatasaray tarihinde yönetimimiz döneminde hasılat rekoru kırdık. Türk spor tarihinin hasılat rekorunu kırdık. Kulüp konsolide esas faaliyet rakorunu kırdık 120 milyon ile. Gelir arttırıcı ticari anlaşmalar yaptık" ifadelerini kullandı.

Dorukhan Acar da kulübün dijitalleşme ile yaptığı faaliyetler hakkında bilgi paylaştı. 2019 yılı denetim raporunun sunumu da Emir Otluoğlu gerçekleştirirken, daha sonra yemek arasına geçildi.