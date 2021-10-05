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Paralimpik milli yüzücü Sevilay Öztürk'ün gözü yeni başarılarda Açıklaması - Son Dakika

Paralimpik milli yüzücü Sevilay Öztürk'ün gözü yeni başarılarda Açıklaması

05.10.2021 14:15
Paralimpik milli yüzücü Sevilay Öztürk'ün gözü yeni başarılarda Açıklaması, System.String[]

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli yüzücü Sevilay Öztürk, Dünya Şampiyonası'nda da derece hedefliyor.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli yüzücü Sevilay Öztürk, Dünya Şampiyonası'nda da derece hedefliyor.

Şehitkamil Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu ziyaret eden Öztürk, yaptığı konuşmada, Tokyo'dan madalyayla döndüğü için yaşadığı mutluluğu anlattı.

Spor hayatını sürdürebilmesi için kendisine verilen destekler için teşekkür eden milli sporcu, "Yarışmalar çok güzeldi, güzel bir derece elde ettim. Türkiye'ye bu gururu yaşattığım için çok mutluyum. Önümüzde Dünya Şampiyonası var. İnşallah oradan birincilik madalyasıyla döneceğim." ifadelerini kullandı.

Fadıloğlu da Öztürk'ü tebrik ederek, sporcunun antrenmanlarını belediyeye ait Alleben-1 Yüzme Havuzunda sürdürdüğünü belirtti.

Öztürk'ün verilen emeklerin karşılığını aldığına işaret eden Fadıloğlu, "Paralimpikte Sevilay kızımızın üçüncülük madalyası alması bizi mutlu etti. Ben tekrar kendisini tebrik ediyorum. Her zaman kapımız, sahamız, spor tesislerimiz emirlerine amadedir." diye konuştu.???????

Paralimpik milli yüzücü Sevilay Öztürk'ün gözü yeni başarılarda Açıklaması

Dünya Şampiyonası, Bronz Madalya, Tokyo, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Paralimpik milli yüzücü Sevilay Öztürk'ün gözü yeni başarılarda Açıklaması - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Paralimpik milli yüzücü Sevilay Öztürk'ün gözü yeni başarılarda Açıklaması - Son Dakika
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