Üye Girişi
Pınar Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji maçının ardından - Son Dakika

Pınar Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji maçının ardından

02.10.2021 16:34
Pınar Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji maçının ardından, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji'ni 90-81 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, ikinci yarıda sıkıntılı anlar yaşadıklarını ancak yeni bir kadro olduklarını belirterek, bunun doğal olduğunu bildirdi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji'ni 90-81 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, ikinci yarıda sıkıntılı anlar yaşadıklarını ancak yeni bir kadro olduklarını belirterek, bunun doğal olduğunu bildirdi.

Sarıca, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, önemli bir rakibe karşı çok güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Maça çok güçlü ve etkileyici bir performansla başladıklarını ifade eden Sarıca, şunları kaydetti:

"Bonzie Colson'ın ilk yarıdaki performansı çok iyiydi. Ben uzun süredir böyle bir ilk yarı performansı görmemiştim. İkinci yarıda biraz sıkıntılı anlar yaşadığımız oldu. Ancak bu kadar yeni oyuncuyla, bu kadar farkla öndeyken bu sıkıntılar doğal. Sonuçta oyunu domine ettik ve kazanmayı başardık. Bu noktada kazanarak devam etmek çok önemli. Bütün takımımı kutluyorum."

Erhan Ernak: "Gerekli dersleri çıkartacağız"

Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak da maçın başında doğru enerjiyi sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Maç için kendilerine koydukları kuralları, hedefleri yerine getiremediklerini ve fark oluştuğunu belirten Ernak, "İkinci yarıda toparlandık ama geriden geldiğimiz için fazla enerji tükettik. Maçı tekrar izleyip, gerekli dersleri çıkartacağız. Oyuncularımı çabalarından, rakibimizi de galibiyetlerinden ötürü tebrik ediyorum." diye konuştu.

Basketbol Süper Ligi, Bahçeşehir Koleji, Pınar Karşıyaka, Ufuk Sarıca, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji maçının ardından - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

1 kuruşluk kredi borcu bin 1 lira olmuştu! Basına yansıması sonrası banka alacağından vazgeçti 16:33 1 kuruşluk kredi borcu bin 1 lira olmuştu! Basına yansıması sonrası banka alacağından vazgeçti Canlı yayında karısının cinsel içerikli videosunu izleten koca: Eşimi geri kabul ediyorum 16:26 Canlı yayında karısının cinsel içerikli videosunu izleten koca: Eşimi geri kabul ediyorum 50 bin lira sermayeyle mantar üretim tesisi kurdu, şimdi asgari ücretin 4 katı gelir elde ediyor 16:15 50 bin lira sermayeyle mantar üretim tesisi kurdu, şimdi asgari ücretin 4 katı gelir elde ediyor
Son dakika magazin haberleri! Magazin gündemindeki son gelişmeler 16:03 Son dakika magazin haberleri! Magazin gündemindeki son gelişmeler Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi 15:57 Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi Şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın annesi Şengül Önal, yaşamını yitirdi 15:41 Şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın annesi Şengül Önal, yaşamını yitirdi
Eski ABD Başkanı Trump'ın ekibinden Stephanie Grisham: Trump, bana erkek arkadaşımın cinsel organının boyunu sordu 15:39 Eski ABD Başkanı Trump'ın ekibinden Stephanie Grisham: Trump, bana erkek arkadaşımın cinsel organının boyunu sordu Son Dakika: Bakan Koca vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaşıp, uyarıda bulundu 14:38 Son Dakika: Bakan Koca vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaşıp, uyarıda bulundu

Son Dakika Haberleri
16:35 Bakasetas coşkusu devam ediyor!Öyle bir falso verdi ki, gol olacağını kimse tahmin edemedi
16:31 Leonardo Dicaprio'nun başrolde yer aldığı Zindan Adası filminin gizemleri çözülüyor! Seyircinin filmdeki ateş ve suyu takip etmesi yeterli
16:22 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 2 Ekim 2021
16:06 Başakşehir'de Aykut Kocaman dönemi resmen kapandı
16:02 Son dakika magazin haberleri! Magazin gündemindeki son gelişmeler
16:00 Fenerbahçe Stadı hakkındaki sözleri nedeniyle CHP'li Tuba Torun'a tepki yağıyor! Ortalık karıştı
16:00 Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sıradayız! Bakan Koca, ülkemizde yapılan toplam aşı dozu sayısını paylaştı
15:44 Madde bağımlısı bir genç, bardak kırıp 3 hemşireyi rehin aldı
15:39 Eski ABD Başkanı Trump'ın ekibinden Stephanie Grisham: Trump, bana erkek arkadaşımın cinsel organının boyunu sordu
15:39 Galatasaray Stadı'nın ismi değişiyor! 100 milyon dolarlık yeni stat ismi yolda
Bakasetas coşkusu devam ediyor!Öyle bir falso verdi ki, gol olacağını kimse tahmin edemedi Bakasetas coşkusu devam ediyor!Öyle bir falso verdi ki, gol olacağını kimse tahmin edemedi         
16:35
Leonardo Dicaprio'nun başrolde yer aldığı Zindan Adası filminin gizemleri çözülüyor! Seyircinin filmdeki ateş ve suyu takip etmesi yeterli Leonardo Dicaprio'nun başrolde yer aldığı Zindan Adası filminin gizemleri çözülüyor! Seyircinin filmdeki ateş ve suyu takip etmesi yeterli         
16:32
Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 2 Ekim 2021 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 2 Ekim 2021         
16:23
Başakşehir'de Aykut Kocaman dönemi resmen kapandı Başakşehir'de Aykut Kocaman dönemi resmen kapandı         
16:07
Fenerbahçe Stadı hakkındaki sözleri nedeniyle CHP'li Tuba Torun'a tepki yağıyor! Ortalık karıştı Fenerbahçe Stadı hakkındaki sözleri nedeniyle CHP'li Tuba Torun'a tepki yağıyor! Ortalık karıştı         
16:01
Amaçlarına ulaşamamışlar! Öldürüp cesedini sandıkla denize attıkları gayrimenkul zengini dayatmaları kabul etmemiş Amaçlarına ulaşamamışlar! Öldürüp cesedini sandıkla denize attıkları gayrimenkul zengini dayatmaları kabul etmemiş         
15:53
Galatasaray Stadı'nın ismi değişiyor! 100 milyon dolarlık yeni stat ismi yolda Galatasaray Stadı'nın ismi değişiyor! 100 milyon dolarlık yeni stat ismi yolda         
15:39
Önceki sene 15 kilo veren Büşra Pekin, Dilber Ay'ı canlandıracağı film için 9 kilo birden aldı Önceki sene 15 kilo veren Büşra Pekin, Dilber Ay'ı canlandıracağı film için 9 kilo birden aldı         
15:00
Dağın tepesindeki ''Gelin taşı'' hayran bırakıyor! Hikayesi ise iki gelinin kavgasına dayanıyor Dağın tepesindeki ''Gelin taşı'' hayran bırakıyor! Hikayesi ise iki gelinin kavgasına dayanıyor         
14:13
Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var         
13:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son yolculuğuna uğurlanan Oğuzhan Asiltürk'e duygusal veda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son yolculuğuna uğurlanan Oğuzhan Asiltürk'e duygusal veda         
13:46
Oyuncu Tamer Karadağlı'dan şaşırtan takıntı! Ayakkabılarını sadece 2 yerde çıkartabiliyor Oyuncu Tamer Karadağlı'dan şaşırtan takıntı! Ayakkabılarını sadece 2 yerde çıkartabiliyor         
13:44
Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı         
12:50
Dolandırıcılara 90 bin lira kaptırdı, 50 yıllık eşi, 3 yıldır konuşmuyor Dolandırıcılara 90 bin lira kaptırdı, 50 yıllık eşi, 3 yıldır konuşmuyor         
12:27
Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti         
08:57
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı         
07:57
Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı         
21:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2021 16:39:23. #1.13#
SON DAKİKA: Pınar Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji maçının ardından - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement