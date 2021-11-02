Pınar Karşıyaka'da Roll farkı

ING Basketbol Süper Ligi'nde 6 maçta 5 galibiyetle liderlik koltuğunda oturan Pınar Karşıyaka, yıllardır aradığı şutörü bu sezon buldu.

Daha önce 2015'teki şampiyon kadrosundan Jon Diebler ayrıldıktan sonra denediği birçok şutör guardtan beklediği verimi alamayan Kaf-Kaf, EuroLeague ekibi Olimpia Milano'dan Michael Roll'ü transfer ederek nokta atışı yaptı. 5'ini bu sezon kadrosuna dahil ettiği 7 yabancısı bulunan Pınar Karşıyaka'nın yenilerinden Roll, forma giydiği maçlardaki performansıyla takımı sırtlayan isimlerden oldu. Ligde 4 maçta yüzde 66.6 üçlük, 69.5 ikilik isabet oranıyla 16.7 sayı, 3 asist ortalamalarıyla oynayan Roll, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde de 12.7 sayı, 2.7 ribaund, 2.7 asist ortalamasıyla oynuyor. Tecrübeli şutör, son Semt77 Yalovaspor maçında orta sahadan attığı son saniye üçlüğüyle de taraftarın gönlünde taht kurdu. 34 yaşındaki Roll, Türkiye'de daha önce farklı takımlarda 4 sezon forma giymişti.