Pınar Karşıyaka liderlik maçında

ING Basketbol Süper Ligi'nde 5'inci hafta sonunda liderliği yeniden devralan Pınar Karşıyaka, yarın FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda zirveyi paylaştığı Baxi Manresa'yı Avrupa'da da koltuğa tek başına kurulmak için ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Bilet fiyatları tam 50 TL, öğrenci 30 TL olarak belirlendi.

Grupta Kaf-Kaf ve İspanya temsilcisi Manresa, Hapoel Jerusalem ve Stal Ostrow'la oynadıkları ilk 2 maçı da kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon değişen formatla grup birincileri isimlerini direkt olarak son 16 takım arasına yazdıracak. Avrupa'da iddialı kadrosuyla hedefini geçen sezon finalde kaçırdığı şampiyonluğa ulaşmak olarak belirleyen Karşıyaka, rakibini yenerek liderlik için avantajı eline geçirmek istiyor.