Pınar Karşıyaka'ya nazar boncuğu

BASKETBOLDA bu sezon iddialı kadrosuyla ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'ne zirvede başlayan Pınar Karşıyaka, Avrupa'da evinde Baxi Manresa'yla girdiği liderlik mücadelesini 72-67 kaybederek fren yaptı. Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda ilk 2 maçını kazandıktan sonra kendisi gibi 2'de 2 yapan İspanyol rakibi önünde zirve mücadelesine çıkan Kaf-Kaf, çekişmeli geçen randevuyu son anlarda kaybetti.

Parkeye geçen sezon Şampiyonlar Ligi 8'li finalleri sonrası FIBA'nın gecikmeli olarak 2 maç ceza kestiği Antrenör Ufuk Sarıca'dan yoksun çıkan Kaf-Kaf'ta sakatlığı bulunan kaptan Semih Erden kenarda otururken, yıldız oyuncular Blackmon, Taylor ve Colson da günlerinde olmayınca mağlubiyet geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon değişen formatla grup maçları sonucunda liderler direkt son 16'ya kalırken, gruplarını ikinci ve üçüncü sırada tamamlayan takımlar son 16 grupları için eşleşip Play-in oynayacak. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde grup liderliği direkt son 16 takım arasına kalma bileti anlamı taşırken, Karşıyaka kaybını Manresa'yla 9 Kasım'da İspanya deplasmanında oynayacağı maçta telafi etmeye çalışacak.ALEX TYUS İDDİASI

Avrupa'da bu sezon hedefini geçen sezon finalde ıskaladığı FIBA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşmak olarak belirleyen Pınar Karşıyaka'nın Euroleague'in iddialı takımlarından Real Madrid'ten ayrılan pivot Alex Tyus'la ilgilendiği öğrenildi. Ülkemizde daha önce Anadolu Efes ve Galatasaray formalarıyla Euroleague'de mücadele eden 33 yaşında, 2.03 boyundaki Tyus transfer edilirse kadrosunda 6 yabancı bulunan Kaf-Kaf'ın pivot Akil Mitchell'la yollarını ayırması bekleniyor. İlk haftalarda beklentilerin gerisinde kalan Mitchell, dün Semih Erden'in yokluğunda 18 sayı, 9 ribaundla takımın en etkili ismi oldu.