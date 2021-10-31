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Recep Uçar: "Namağlup lider olmanın haklı gururunu yaşıyoruz" - Son Dakika

Recep Uçar: "Namağlup lider olmanın haklı gururunu yaşıyoruz"

31.10.2021 16:15

- Recep Uçar: "Namağlup lider olmanın haklı gururunu yaşıyoruz" Tuzlaspor galibiyetini değerlendiren Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Ligde namağlup şekilde lider olmanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

- Recep Uçar: "Namağlup lider olmanın haklı gururunu yaşıyoruz"

İSTANBUL - Tuzlaspor galibiyetini değerlendiren Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Ligde namağlup şekilde lider olmanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşı karşıya geldiği Tuzlaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, Tuzlaspor maçının zor olacağını maç öncesi de belirttiğini aktararak, "İyi oyuncularda kurulu ligde başarı yakalamış orta sahada iki yönlü oynayan oyunculara sahip savunmada yüksek topları iyi savunan oyunculardan kurlu bir takımdı. Maça iyi başladık. Camarra ile ile gol bulduk oyunu domine ettik. Hücum ederken savunma işini iyi yapıyorduk ama kötü pozisyon sonrası yediğimiz güzel gol. Üretmekte zorlandığımız maç oldu. Devrede ritmi arttırmak için konuşmalarımız oldu. Son 10 dakika Tuzlaspor'un bir iki net pozisyonu oldu. Bunların gol olmaması bizim adımıza kısmetti. Son bölümde girdiğimiz pozisyonlar vardı. 93'te kaçırdığımız, 95'te bizi çok mutlu eden ve bu yılın belki de en anlamlı galibiyetini getiren gol oldu. İnsanlar bazen kaybederken ders alır ama kazanırken almamız gereken dersleri olan biz maç kazandık. Ligde namağlup şekilde lider olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bugün belki istediğimiz oyun olmasa da oyunu kazanabilmek adına gerek sahadakiler gerek sonradan girenlerin kazanma isteği hat safhada olduğu için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Recep Uçar: Namağlup lider olmanın haklı gururunu yaşıyoruz
Recep Uçar: Namağlup lider olmanın haklı gururunu yaşıyoruz
Recep Uçar: Namağlup lider olmanın haklı gururunu yaşıyoruz
Recep Uçar: Namağlup lider olmanın haklı gururunu yaşıyoruz

Ümraniyespor, Tuzlaspor, Spor Toto, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Recep Uçar: 'Namağlup lider olmanın haklı gururunu yaşıyoruz' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Recep Uçar: "Namağlup lider olmanın haklı gururunu yaşıyoruz" - Son Dakika
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