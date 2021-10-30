Samsunspor'da Mustafa Aztopal ile yollar ayrıldı

SAMSUN (İHA) – Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da alınan başarısız sonuçların ardından Genel Menajer Mustafa Aztopal ile yollar ayrıldı.

Lige şampiyonluk parolasıyla başlayan Samsunspor'da alınan kötü sonuçların faturası Teknik Direktör Mehmet Altıparmak'a kesilerek kendisi ile yollar ayrılmış, yerine Teknik Direktör Fuat Çapa getirilmişti.

Ligin 11. haftasında bugün deplasmanda yapılan maçta Bandırmaspor'a 2-0 mağlup olan ve kötü gidişe 'dur' diyemeyen Karadeniz temsilcisinde bu maçın ardından Genel Menajer Mustafa Aztopal istifa etti. Samsunspor Yönetim Kurulu, Aztopal'ın istifasını kabul ederek, işleme koydu.

Samsunspor'dan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün oynadığımız Bandırmaspor karşılaşması sonrası Genel Menajerimiz Mustafa Aztopal, yönetime istifasını sunmuştur. Yönetim kurulumuz almış olduğu karar neticesinde Mustafa Aztopal'ın istifasını kabul etmiştir. Mustafa Aztopal'a Samsunspor'a vermiş olduğu katkı ve hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Samsunspor bu sezon oynadığı 10 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 12 puan toplayabilmişti. - SAMSUN