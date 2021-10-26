Sivas Belediyespor, Afyon maçına hazır

Afyonspor ile Sivas Belediyespor arasında yarın Afyon Zafer Stadyumu'nda oynanacak olan maç saat 14.00'da başlayacak. Karşılaşmada Selim Özen düdük çalacak. - SİVAS

İdman açma-germe ve top kapma hareketleriyle başladı. Yeşil-beyazlılar daha sonra Afyonspor maçının taktiğini çalıştı. Sivas Belediyespor antrenmanın ardından otele geçerek kampa girdi.

Afyon Zafer Stadyumu'nda, Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde akşam saatlerinde yapılan idman 1 saat sürdü.

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maçında deplasmanda Afyonspor ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, Afyon'da yaptığı idmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

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