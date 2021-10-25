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Solhan Ayak Tenisi Takımı ilk şampiyon olarak tarihe geçti - Son Dakika

Solhan Ayak Tenisi Takımı ilk şampiyon olarak tarihe geçti

25.10.2021 16:00
Solhan Ayak Tenisi Takımı ilk şampiyon olarak tarihe geçti

BİNGÖL (İHA) – Bingöl adına Ayak Tenisi Türkiye Kupası final müsabakalarına katılan Solhan Ayak Tenisi Takımı, Türkiye şampiyonu oldu.

BİNGÖL (İHA) – Bingöl adına Ayak Tenisi Türkiye Kupası final müsabakalarına katılan Solhan Ayak Tenisi Takımı, Türkiye şampiyonu oldu.

Ayak Tenisi Federasyonu'nun kurulması ile Türkiye'de yapılan ilk kupa organizasyonunda Solhan Ayak Tenisi Takımı, Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyon olan Solhan Ayak Tenisi Takımı sporcuları, başarının devam etmesi için desteğin olması gerektiğini belirtip Avrupa'da Türkiye'yi temsil etme heyecanını yaşayacaklarını aktardı.

Takımı hakkında bilgi veren Ayak Tenisi Bingöl İl Temsilcisi ve takım kaptanı Serdar Demir, "Sporcularımızdan Cumali Kılınç beden eğitimi öğretmeni, Muhittin Ülger müzik öğretmeni, Furkan Yayan ise öğrenci. Ayak Tenisi Federasyonu kurulduğunda il temsilciliğini aldığımız ilk günde branşın tanıtımı için çalışmalara başladık. Öncesinde de arkadaşlarla aramızda maçlar yapardık ama federasyonumuzun kurulmasından sonra artık resmi müsabakaların olacağından takım olma yoluna girdik. İlk müsabakamız da ekipte farklı sporcular vardı ve onlar da Solhan Gençlerbirliği'nden takım arkadaşlarımızdı. Federasyonumuz tarafından Alanya'nın ev sahipliği ile düzenlenen turnuvada 12 takım arasında Türkiye 3'üncüsü olduk. Bölge müsabakalarında da birinci olarak 20 takımın katılımıyla Denizli'de düzenlenen ayak tenisi Türkiye finallerine katıldık. Denizli'de de Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonu olduk. Bu başarı sonrasında Avrupa ülkelerinin katılacağı Avrupa Kupası için federasyonumuz tarafından davet edildik. Böylesi bir organizasyonda şampiyon olarak bütün Bingöl'ü gururlandırdığımızı biliyoruz. Hedefimiz, bundan sonra daha çok çalışıp üstüne koyarak bu gururu yaşatmaya devam edeceğiz" dedi. - BİNGÖL

Solhan Ayak Tenisi Takımı ilk şampiyon olarak tarihe geçti
Solhan Ayak Tenisi Takımı ilk şampiyon olarak tarihe geçti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Solhan Ayak Tenisi Takımı ilk şampiyon olarak tarihe geçti - Son Dakika Spor


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