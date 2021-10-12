Somaspor yeniden çıkışa geçecek
12.10.2021 11:40
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 2 maçta hanesine 1 puan yazdırabilen Somaspor'da teknik Direktör Burhanettin Basatemür, yeniden çıkış yakalayacaklarını söyledi.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 2 maçta hanesine 1 puan yazdırabilen Somaspor'da teknik Direktör Burhanettin Basatemür, yeniden çıkış yakalayacaklarını söyledi. Geçen haftayı üst üste 3 maçla geçiren siyah-beyazlılarda takımın üzerinde yorgunluk olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, " Turgutluspor'la oynanan son maçta oyuncularımızda bir yorgunluk vardı. Bu da normaldi. Hepsinin canı sağ olsun. Serik Belediyespor maçı hazırlıklarına başlıyoruz. Tüm oyuncularımıza inanıyor ve güveniyoruz. Çok iyi maçlar oynadık ve yine oynayacağız. Ligde zor bir gruptayız. Birlik beraberlik içinde hareket etmek zorundayız. Her puan çok önemli. Bizim için öncelik her zaman Somaspor. Önemli olan lig bittiğinde nerede olacağımız" şeklinde konuştu.
- Soma
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