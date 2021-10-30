Üye Girişi
Son dakika haber... NBA'de Brooklyn Nets yıldız oyuncularıyla kazandı - Son Dakika

Son dakika haber... NBA'de Brooklyn Nets yıldız oyuncularıyla kazandı

30.10.2021 10:28
Son dakika haber... NBA'de Brooklyn Nets yıldız oyuncularıyla kazandı

Gelen son dakika haberine göre Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets, konuk ettiği Indiana Pacers'ı 105-98 mağlup etti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets, konuk ettiği Indiana Pacers'ı 105-98 mağlup etti.

NBA'de normal sezona, 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı takımlarının mücadelesinde, sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Brooklyn Nets, Pacers'ı 7 sayı farkla yenerek 6. maçında 3. galibiyetini aldı.

Nets'te all star oyunculardan James Harden 29 sayı, 8'er asist ve ribaunt, Kevin Durant 22 sayı, 11 ribaunt ve 7 asist, LaMarcus Aldridge ise 21 sayı ve 8 ribauntluk performanslarıyla takımına galibiyeti getirdi.

Kalbinde ritim bozukluğu olduğu gerekçesiyle nisan ayında basketboldan emeklilik kararı almasına rağmen oynamasına engel bir durum olmadığının ortaya çıkmasının ardından Nets formasıyla yeniden sahalara dönen 36 yaşındaki Aldridge, maçtaki performansıyla NBA'de 20 bin sayı barajını aşan aktifler arasından 7'nci, toplamda ise 48'inci oyuncu oldu. NBA'de forma giymeye devam eden oyunculardan LeBron James, Carmelo Anthony, Kevin Durant, James Harden, Russell Westbrook ve Chris Paul, 20 bin sayı barajını önceden aşmıştı.

Bu sezon 5. kez kaybeden Pacers'ın en skorer oyuncusu ise 28 sayı ve 11 ribaunt üreten Torrey Craig oldu. Chris Duarte 19 sayı, Domantas Sabonis 16 sayı, 7 ribaunt ve 6 asist kaydetti.

Lakers 3. kez kazandı

Los Angeles Lakers, Staples Center'da konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 113-101 yenerek sezonun 3. galibiyetine ulaştı.

Lakers'ta LeBron James 26 sayı, 8 asist ve 3 top çalma, Russell Westbrook 19 sayı, 6 ribaunt ve 5 asist, Anthony Davis 15 sayı ve 9 ribaunt, kenardan gelen Carmelo Anthony ise 24 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Galibiyet ve mağlubiyet sayısı 3'te eşitlenen Cavaliers'ta çaylak Evan Mobley 23 sayı ve 6 ribaunt, Darius Garland 18 sayı ve 11 asist, Ricky Rubio 18 sayı, 6 ribaunt, 4 asist ve 3 top çalma, Lauri Markkanen 17 sayıyla oynadı. Milli basketbolcu Cedi Osman ise antrenör tercihiyle maçta forma giymedi.

Miami Heat'in, konuk ettiği Charlotte Hornets'ı 114-99 mağlup ettiği mücadelede ise ev sahibi ekipte Ömer Faruk Yurtseven, süre alamadı.

Sonuçlar

Toronto Raptors- Orlando Magic: 110-109

Miami Heat-Charlotte Hornets: 114-99

Brooklyn Nets-Indiana Pacers: 105-98

New Orleans Pelicans- Sacramento Kings: 109-113

Denver Nuggets- Dallas Mavericks: 106-75

Portland Trail Blazers- Los Angeles Clippers: 111-92

Los Angeles Lakers-Cleveland Cavaliers: 113-101

Amerikan Basketbol Ligi, Brooklyn Nets, James Harden, Indiana, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haber... NBA'de Brooklyn Nets yıldız oyuncularıyla kazandı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin'in acılı annesi konuştu: Kızıma bir gün önce sordum, sevgilisi yoktu 10:13 Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin'in acılı annesi konuştu: Kızıma bir gün önce sordum, sevgilisi yoktu 10:10 "Ekonomi bakanı olmak ister misiniz?" sorusuna Özgür Demirtaş'tan cevap Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi 10:07 Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi
İstanbul'da herkesin gözü önünde korkunç cinayet! Dakikalarca başında ölmesini bekledi 09:38 İstanbul'da herkesin gözü önünde korkunç cinayet! Dakikalarca başında ölmesini bekledi Ülke sular altında kalabilir! Yetkililer endişeli 09:13 Ülke sular altında kalabilir! Yetkililer endişeli Kılıçdaroğlu'ndan tezkere paylaşımı: Profesyonel asker diye geçiştirdiğiniz bizim Mehmetçiğimiz 09:06 Kılıçdaroğlu'ndan tezkere paylaşımı: Profesyonel asker diye geçiştirdiğiniz bizim Mehmetçiğimiz
Eşiyle tartışan kadın, balkondan sarkıttığı çarşafla kaçmaya çalışırken 3. kattan betona düştü 09:02 Eşiyle tartışan kadın, balkondan sarkıttığı çarşafla kaçmaya çalışırken 3. kattan betona düştü Esra Erol'da yaşananlar pes dedirtti: Annem Ramazan'la kaçtı, babam da Ramazan'ın karısını aldı 08:59 Esra Erol'da yaşananlar pes dedirtti: Annem Ramazan'la kaçtı, babam da Ramazan'ın karısını aldı

Son Dakika Haberleri
10:11 Kenan Doğulu ve Beren Saat'ten konserde muhteşem dans
10:09 "Ekonomi bakanı olmak ister misiniz?" sorusuna Özgür Demirtaş'tan cevap
10:06 Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi
10:01 Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maç sonu gözyaşlarını tutamadı
09:59 Direksiyon başında uykuya dalan sürücü kaza yaptı: 4 yaralı
09:58 Prof. Dr. Şener'den kapanma açıklaması: Vaka sayısı 60 binlere sıçrarsa yeniden kapanma gündeme gelebilir
09:57 Galatasaray'da hayal kırıklığı yaratan Falcao, en iyi futbolcu seçildi
09:56 Son dakika gram altın ne kadar? Günlük altın fiyatları!
09:29 Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu
09:10 AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu
Her yerde kral Ronaldo! Beğeni yağan paylaşımı rekor kırdı, Messi'yi solladı Her yerde kral Ronaldo! Beğeni yağan paylaşımı rekor kırdı, Messi'yi solladı         
10:19
Kenan Doğulu ve Beren Saat'ten konserde muhteşem dans Kenan Doğulu ve Beren Saat'ten konserde muhteşem dans         
10:12
Şoför otobüsü bırakıp kaçtı, yolcular şaşkına döndü Şoför otobüsü bırakıp kaçtı, yolcular şaşkına döndü         
10:10
Aynı marka, aynı model, aynı sorun! Ölümden dönen sürücüler bu soruyu soruyor: O yıl üretilen araçlarda problem mi var? Aynı marka, aynı model, aynı sorun! Ölümden dönen sürücüler bu soruyu soruyor: O yıl üretilen araçlarda problem mi var?         
10:02
Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu         
09:29
AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu         
09:11
Siirt'te Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen kişi serbest bırakıldı         
09:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla iki bakanlığa kritik atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla iki bakanlığa kritik atamalar         
08:59
Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı         
23:32
Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor         
19:10
Fenerbahçeliler, Volkan Demirel'i sildi! Hande Sümertaş paylaşımını gören taraftarlar büyük yıkım yaşadı Fenerbahçeliler, Volkan Demirel'i sildi! Hande Sümertaş paylaşımını gören taraftarlar büyük yıkım yaşadı         
18:59
Üniversitenin yanlışlıkla attığı mesaj sonrası 21 yaşındaki genç kız intihar etti Üniversitenin yanlışlıkla attığı mesaj sonrası 21 yaşındaki genç kız intihar etti         
16:33
Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi         
16:03
Arkeologlar kapıyı açınca neye uğradığını şaşırdı! Kanlı dövüşlerden önce kullanılmış Arkeologlar kapıyı açınca neye uğradığını şaşırdı! Kanlı dövüşlerden önce kullanılmış         
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet         
15:42
Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti         
14:19
Oyun videoları çekerek ünlenen TikTok fenomeni Ali Nasser Abulaban, eşini ve arkadaşını öldürdü Oyun videoları çekerek ünlenen TikTok fenomeni Ali Nasser Abulaban, eşini ve arkadaşını öldürdü         
12:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2021 10:37:26. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... NBA'de Brooklyn Nets yıldız oyuncularıyla kazandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement