Spor federasyonlarında seçim heyecanı başlıyor

5 Kasım Perşembe: Türkiye Satranç Federasyonu, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu.

29 Ekim Cuma: Türkiye Ragbi Federasyonu, Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu.

24 Ekim Pazar: Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu, Türkiye Bilardo Federasyonu.

23 Ekim Cumartesi: Türkiye Triatlon Federasyonu, Türkiye Eskrim Federasyonu, Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu.

Yeni dönem için başkanlarını belirleyecek 55 federasyonun seçim tarihi şöyle:

Geçen yıl pandemi nedeniyle yapılamayan ve Tokyo Olimpiyat Oyunları sonrasına ertelenen seçimli genel kurullar, ekim ve kasım aylarında düzenlenecek.

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