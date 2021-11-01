Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir, Adana Demirspor'u ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir, Adana Demirspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 9. dakikada Visca'nın sağ kanattan yerden ceza sahasına çevirdiği ortada Ömer Ali topun üzerinden atladı. Geriden gelen Okaka'nın penaltı noktasının önünden yaptığı vuruşta soluna gelen meşin yuvarlağı kaleci Muric, uzanarak iki hamlede kontrol etti. 15. dakikada Vargas'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Samet Akaydın'ın vuruşunu kaleci Volkan çeldi. Kale önünde oluşan karambolde meşin yuvarlağı önünde bulan Assombalonga'nın şutunda Volkan yine başarılı bir kurtarış yaparak topu kornere gönderdi. 39. dakikada Chadli'nin pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Hasan Ali'nin yerden verdiği pasta Mahmut'un sağ çaprazdan gelişine plase vuruşu yandan auta çıktı. Stat: Fatih Terim Hakemler: Arda Kardeşler xx, Hakan Yemişken xx, Candaş Elbil xx Medipol Başakşehir: Volkan xx, Hasan Ali xx, Epureanu xx, Ndayishimiye xx, Chadli xx, Mahmut xx, Visca xx, Berkay xx, Tolga xx, Ömer Ali xx, Okaka xx Yedekler: Muhammed, Ravil, Duarte, Şener, Emre, Lima, Aleksic, Deniz, Zulj, Gulbrandsen Teknik Direktör: Emre Belözoğlu Adana Demirspor: Muric xx, Svensson xx, Samet xx, Deli xx, Rassoul xx, Sinan xx, Stambouli xx, Yunus xx, Bjarnason xx, Vargas xx, Assombalonga xx Yedekler: Ferhat, Tayyip Talha, Semih, Kaan, Tarık, İzzet, Metehan, Gökhan, Balotelli, Ezeh Teknik Direktör: Vincenzo Montello Sarı kart: Hasan Ali (Medipol Başakşehir) - İSTANBUL

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