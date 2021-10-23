Suluova'da yeni spor salonunun temeli atıldı

Spor Toto Teşkilatı ile Suluova Belediyesi iş birliğinde yapılacak Suluova Spor Salonu'nun temeli, törenle atıldı.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Suluova Spor Salonu'nun temel atma töreninde yaptığı konuşmada, mevcut alanda bulunan eski spor salonunun tadilat çalışmalarının yenisinin yapımına oranla aynı maliyette olduğunu söyledi.

Bu nedenle Bakanlığın salonun yeniden yapılmasına onay verdiğini dile getiren Üçok, salonun en kısa sürede tamamlanarak gençlerin hizmetine sunulacağını belirtti.

Suluova'yı spor kenti haline getirmek için Gençlik ve Spor Bakanlığı katkıları ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı iş birliğinde çalıştıklarını vurgulayan Üçok, "Bugüne kadar ilçemize ve gençlerimize birçok spor tesisi kazandırdık. İlçemize kazandırılan spor tesisleri için başta Cumhurbaşkanımız ve Spor Bakanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Yapımı tamamlandığında işletmesini İlçe Spor Müdürlüğümüze devredeceğiz." dedi.

Yaklaşık 9,5 milyon lira maliyetle yapılacak 500 kişilik seyirci kapasiteli spor salonunun temel atma törenine AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Kaymakam Abdullah Şen ve vatandaşlar katıldı.