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Süper Lig'de forma giyen 3 isme Bosna Hersek'ten milli davet - Son Dakika

Süper Lig'de forma giyen 3 isme Bosna Hersek'ten milli davet

29.10.2021 13:36
Süper Lig'de forma giyen 3 isme Bosna Hersek'ten milli davet

Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ivaylo Petev, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Finlandiya ve Ukrayna ile oynayacakları maçların aday kadrosunu açıkladı.

Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ivaylo Petev, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Finlandiya ve Ukrayna ile oynayacakları maçların aday kadrosunu açıkladı.

Başkent Saraybosna'da basın toplantısı düzenleyen Petev'in açıkladığı 28 kişilik aday kadroda, Beşiktaş'tan Miralem Pjanic ile İttifak Holding Konyaspor'da forma giyen İbrahim Sehic ve Amir Hadziahmetovic de yer aldı.

Karşılaşmalara hazır olduklarını belirten Petev, "Kolay rakibimiz yok. Önemli olan iyi oynamak ve kazanmak." ifadelerini kullandı.

Bulgar teknik adamın belirlediği aday kadrodaki isimler şunlar:

Kaleci: İbrahim Sehic (İttifak Holding Konyaspor), Nikola Vasilj (St Pauli), Kenan Piric (Atromitos)

Defans: Branimir Cipetic (Lokomotiva), Mateo Susic (Cluj), Jusuf Gazibegovic (Sturm), Sead Kolasinac (Arsenal), Eldar Civic (Ferencvaros), Anel Ahmedhodzic (Malmö), Dennis Hadzikadunic (Rostov), Sinisa Sanicanin (Partizan), Adnan Kovacevic (Ferencvaros), Aleksandar Jovicic (Gorica), Ajdin Nukic (Tuzla City)

Orta saha: Amir Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor), Rane Krunic (Milan), Miralem Pjanic (Beşiktaş), Amer Gojak (Dinamo), Gojko Cimirot (Standard Liege), Elvis Saric (Gorica), Miroslav Stevanovic (Servette), Adi Nalic (Malmö), Almedin Ziljkic (Olimpija), Sanjin Prcic (Strasbourg)

Forvet: Edin Dzeko (Inter), Luka Menalo (Dinamo), Ermedin Demirovic (Freiburg), Smail Prevljak (Eupen)

Bosna Hersek, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda 13 Kasım'da Finlandiya, 16 Kasım'da da Ukrayna ile karşılaşacak.

Süper Lig'de forma giyen 3 isme Bosna Hersek'ten milli davet
Süper Lig'de forma giyen 3 isme Bosna Hersek'ten milli davet
Süper Lig'de forma giyen 3 isme Bosna Hersek'ten milli davet
Süper Lig'de forma giyen 3 isme Bosna Hersek'ten milli davet

2022 FIFA Dünya Kupası, Finlandiya, Konyaspor, Ukrayna, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Süper Lig'de forma giyen 3 isme Bosna Hersek'ten milli davet - Son Dakika Spor


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