Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Göztepe: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa, sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Eysseric'in sağ kanattan ceza sahasına yerden ortasında arka direkte kendini unutturan Yusuf Erdoğan'ın müsait pozisyondaki vuruşu ağlara gitti. 1-0
57. dakikada Ndiaye'nin pasında ceza yayı çizgisi üzeri kaleye hafif sol çapraz pozisyonda topla buluşan Jahovic'in bekletmeden yaptığı plase vuruşu kaleci Harun kornere çeldi.
68. dakikada ceza sahası içerisinde Ndiaye'nin vuruşunu kaleci Harun ayaklarıyla çeldi. Dönen topu altıpas içerisinde önünde bulan Jahovic'in müsait pozisyondaki vuruşu filelerle buluştu. 1-1
73. dakikada Jörgensen'in ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci İrfan Can yumrukladı. Seken topu altıpas önünde Yusuf Erdoğan kontrol etmek isterken İrfan Can yaptığı hamleyle meşin yuvarlağın sahibi oldu.
87. dakikada Berkan'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanına yapılan ortayı kaleci Harun yumrukladı. Ceza sahası dışı sağ çaprazında meşin yuvarlağı önünde bulan Tijanic'in gelişine sert vuruşu ağlara gitti. 1-2
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Alpaslan Dedeş xx, Mehmet Emin Tuğral xx
Kasımpaşa: Harun xx, Hadergjonaj xx, Donk xx, Brecka xx, Eren xx, Tarkan xx (Umut dk. 78 x), Travnik xx, Eysseric xx, Dirar xx (Hajradinovic dk. 65 x), Yusuf Erdoğan xx, Jorgensen xx
Yedekler: Erdem, Mortadha, Sakıb, Mehmet Feyzi, Taha Veysel, Doğucan, Ahmet, Hasan Emre
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Göztepe: İrfan Can xx, Murat xx (Kerim dk. 81 ?), Atınç xx, Kahraman xx, Burekovic xx (Berkandk dk. 67 x), Atakan xx, Obinna Nwobodo xx (Soner dk. 67 x), Yalçın xx, Halil xx (Lourency dk. 40 x), Cherif Ndiaye xx (Tijanic dk. 82 xx), Jahovic xx
Yedekler: Arda, Beykan, Rudi Baku, Efe Can, Ideye
Teknik Direktör: Nestor El Maestro
Goller: Yusuf Erdoğan (dk. 51) (Kasımpaşa), Jahovic (dk. 68), Tijanic (dk. 87) (Göztepe)
Sarı kartlar: Eysseric, Jörgensen, Donk (Kasımpaşa), Soner (Göztepe) - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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