Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Göztepe: 2 (Maç sonucu)

73. dakikada Jörgensen'in ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci İrfan Can yumrukladı. Seken topu altıpas önünde Yusuf Erdoğan kontrol etmek isterken İrfan Can yaptığı hamleyle meşin yuvarlağın sahibi oldu.

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