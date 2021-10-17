Üye Girişi
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Göztepe: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Göztepe: 2 (Maç sonucu)

17.10.2021 15:29
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Göztepe: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa, sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu.

Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa, sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Eysseric'in sağ kanattan ceza sahasına yerden ortasında arka direkte kendini unutturan Yusuf Erdoğan'ın müsait pozisyondaki vuruşu ağlara gitti. 1-0

57. dakikada Ndiaye'nin pasında ceza yayı çizgisi üzeri kaleye hafif sol çapraz pozisyonda topla buluşan Jahovic'in bekletmeden yaptığı plase vuruşu kaleci Harun kornere çeldi.

68. dakikada ceza sahası içerisinde Ndiaye'nin vuruşunu kaleci Harun ayaklarıyla çeldi. Dönen topu altıpas içerisinde önünde bulan Jahovic'in müsait pozisyondaki vuruşu filelerle buluştu. 1-1

73. dakikada Jörgensen'in ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci İrfan Can yumrukladı. Seken topu altıpas önünde Yusuf Erdoğan kontrol etmek isterken İrfan Can yaptığı hamleyle meşin yuvarlağın sahibi oldu.

87. dakikada Berkan'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanına yapılan ortayı kaleci Harun yumrukladı. Ceza sahası dışı sağ çaprazında meşin yuvarlağı önünde bulan Tijanic'in gelişine sert vuruşu ağlara gitti. 1-2

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Alpaslan Dedeş xx, Mehmet Emin Tuğral xx

Kasımpaşa: Harun xx, Hadergjonaj xx, Donk xx, Brecka xx, Eren xx, Tarkan xx (Umut dk. 78 x), Travnik xx, Eysseric xx, Dirar xx (Hajradinovic dk. 65 x), Yusuf Erdoğan xx, Jorgensen xx

Yedekler: Erdem, Mortadha, Sakıb, Mehmet Feyzi, Taha Veysel, Doğucan, Ahmet, Hasan Emre

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Göztepe: İrfan Can xx, Murat xx (Kerim dk. 81 ?), Atınç xx, Kahraman xx, Burekovic xx (Berkandk dk. 67 x), Atakan xx, Obinna Nwobodo xx (Soner dk. 67 x), Yalçın xx, Halil xx (Lourency dk. 40 x), Cherif Ndiaye xx (Tijanic dk. 82 xx), Jahovic xx

Yedekler: Arda, Beykan, Rudi Baku, Efe Can, Ideye

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Goller: Yusuf Erdoğan (dk. 51) (Kasımpaşa), Jahovic (dk. 68), Tijanic (dk. 87) (Göztepe)

Sarı kartlar: Eysseric, Jörgensen, Donk (Kasımpaşa), Soner (Göztepe) - İSTANBUL

Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Göztepe: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig, Yusuf Erdoğan, Kasımpaşa, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Göztepe: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor


Son Dakika

Beşiktaş'ta milyonluk kaza! Kaygan zemin sebebiyle 4 araç birbirine girdi 16:26 Beşiktaş'ta milyonluk kaza! Kaygan zemin sebebiyle 4 araç birbirine girdi Elbise mi desek, tanga mı! Hande, kırmızı deri kıyafetiyle Belarus'u gecelerini yaktı 16:23 Elbise mi desek, tanga mı! Hande, kırmızı deri kıyafetiyle Belarus'u gecelerini yaktı Göztepe, geriye düştüğü karşılaşmada Kasımpaşa'yı yenmeyi başardı 16:20 Göztepe, geriye düştüğü karşılaşmada Kasımpaşa'yı yenmeyi başardı
Son Dakika: Galatasaray'ın Konyaspor 11'i netlik kazandı! İşte Terim'den cesur kadro 14:51 Son Dakika: Galatasaray'ın Konyaspor 11'i netlik kazandı! İşte Terim'den cesur kadro Son Dakika: Bakan Koca açıkladı! 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritasında Zonguldak, 551,76 ile en fazla vakanın görüldüğü il oldu 14:09 Son Dakika: Bakan Koca açıkladı! 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritasında Zonguldak, 551,76 ile en fazla vakanın görüldüğü il oldu Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi 13:26 Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi
İstanbul'un ortasında fare dehşeti! Bebeklerinin beşiğinde görünce, gece yarısı evlerini terk edip, arabada uyudular 12:24 İstanbul'un ortasında fare dehşeti! Bebeklerinin beşiğinde görünce, gece yarısı evlerini terk edip, arabada uyudular Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi 11:13 Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi

Son Dakika Haberleri
16:28 Manavgat Şelalesi'nde ilginç olay! Erkek arkadaşıyla tartışan kadın aşağı atladı, sevgilisi de onu takip etti
16:26 Beşiktaş'ta milyonluk kaza! Kaygan zemin sebebiyle 4 araç birbirine girdi
16:24 Yunanistan ile 5 yıl süreli anlaşma imzalayan ABD'nin gizli planı ortaya çıktı! Ege'deki adalarda üs kuracaklar
16:23 Elbise mi desek, tanga mı! Hande, kırmızı deri kıyafetiyle Belarus'u gecelerini yaktı
16:20 Göztepe, geriye düştüğü karşılaşmada Kasımpaşa'yı yenmeyi başardı
16:19 Sokak kan gölüne döndü! Damat, anlaşamadığı kayınbiraderini bıçakladı
16:07 Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın sert tepkisine rağmen bürokratlara yönelik çağrısını tekrarladı
14:52 Survivor Nagihan'dan canlı yayında itiraf: Akraba evliliği yapmamak için sporcu oldum
14:51 Genç kadın, erkekleri aşağılayarak binlerce dolar para kazanıyor
14:50 Son Dakika: Galatasaray'ın Konyaspor 11'i netlik kazandı! İşte Terim'den cesur kadro
Manavgat Şelalesi'nde ilginç olay! Erkek arkadaşıyla tartışan kadın aşağı atladı, sevgilisi de onu takip etti Manavgat Şelalesi'nde ilginç olay! Erkek arkadaşıyla tartışan kadın aşağı atladı, sevgilisi de onu takip etti         
16:28
Yunanistan ile 5 yıl süreli anlaşma imzalayan ABD'nin gizli planı ortaya çıktı! Ege'deki adalarda üs kuracaklar Yunanistan ile 5 yıl süreli anlaşma imzalayan ABD'nin gizli planı ortaya çıktı! Ege'deki adalarda üs kuracaklar         
16:24
Sokak kan gölüne döndü! Damat, anlaşamadığı kayınbiraderini bıçakladı Sokak kan gölüne döndü! Damat, anlaşamadığı kayınbiraderini bıçakladı         
16:20
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın sert tepkisine rağmen bürokratlara yönelik çağrısını tekrarladı Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın sert tepkisine rağmen bürokratlara yönelik çağrısını tekrarladı         
16:08
İstanbul'da bir taksici, tartıştığı sürücüye küfürler savurup aracı tekmeledi İstanbul'da bir taksici, tartıştığı sürücüye küfürler savurup aracı tekmeledi         
14:50
Fuhuş ve uyuşturucu partisinde yakalanmıştı! O hakem, Beşiktaş'ın maçına atandı Fuhuş ve uyuşturucu partisinde yakalanmıştı! O hakem, Beşiktaş'ın maçına atandı         
13:27
İddialar üzücü! İddialar üzücü! "Derneğe bağış yapacağız" deyip para toplayan ödül töreni yetkilileri sırra kadem bastı         
12:48
Küre dünya haritası üzerinde Afganistan'ı bulamayan Taliban üyesi dünya gündemine oturdu Küre dünya haritası üzerinde Afganistan'ı bulamayan Taliban üyesi dünya gündemine oturdu         
11:59
Yardım için kamera karşısına geçip, çıplak poz verdi! 3 çocuk annesi kadının yaşadığı yanlış anlaşılma olay oldu Yardım için kamera karşısına geçip, çıplak poz verdi! 3 çocuk annesi kadının yaşadığı yanlış anlaşılma olay oldu         
10:39
ORC Araştırma'dan önemli Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında fark açılmış ORC Araştırma'dan önemli Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında fark açılmış         
10:33
Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden arkadaşlarına dava açtı Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden arkadaşlarına dava açtı         
10:29
Ümit Karan ve kardeşi arkadaş kurbanı oldu! 1 milyon 700 bin lira kaptırınca savcılığa koştu Ümit Karan ve kardeşi arkadaş kurbanı oldu! 1 milyon 700 bin lira kaptırınca savcılığa koştu         
10:11
Fatih Altaylı, Galatasaray'a geri döndü! Döner dönmez çok sert konuştu Fatih Altaylı, Galatasaray'a geri döndü! Döner dönmez çok sert konuştu         
10:07
ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı         
10:06
Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı         
23:57
Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var         
21:01
Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın yıllar içindeki değişimi Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın yıllar içindeki değişimi         
17:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2021 16:35:32. #1.12#
SON DAKİKA: Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Göztepe: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement