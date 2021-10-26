Talat Ünlü: Türk halterini hak ettiği yere taşıyacağız

Türkiye Halter Federasyonu başkan adayı Talat Ünlü , "Türk halterini hak ettiği yere getirmeliyiz. Bunun için aday olduk" dedi.

Talat Ünlü, yarın gerçekleştirilecek olan seçim öncesi yaptığı açıklamada, bir alt yapı oluşturacaklarını belirterek, "81 ilimizde halter faaliyetini hayata geçirerek halter sporuna uygun yetenekli çocuklarımızı tespit ederek halterin geleceği için en önemli kaynağımız olan alt yapımızı oluşturacağız. Şampiyon sporcularımız ile birlikte pilot illerimizde paneller düzenleyeceğiz ve halter ile tanışmamış hiçbir şehir bırakmayacağız. Bir antrenör olarak, sporcu olarak ve spor adamı olarak halterin ihtiyaçlarını biliyoruz, sporcularımızın kulüplerimizin ihtiyaçlarını biliyoruz. Bu ihtiyaçları karşılamak için aday olduk. İhtiyaçlarını biliyoruz, Türkiye Halter Federasyonu'nu örnek bir federasyon yapacağız. Haltere ilgi duyanların sayısını hızla arttıracağız. Olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek sporcu sayısını yükselteceğiz. Halter sporunu yaygınlaştıracağız, olimpiyatlarda başarılı olacağız, Türk halterini dünya standartlarına çıkartacağız. Haltere ilgi duyanların sayısını artıracağız" şeklinde konuştu.Talat Ünlü, kulüplerle, tüm şehirlerle iş birliği yapacaklarını belirterek, "Dersimize iyi çalıştık, halterin halter camiasının ihtiyaçlarını biliyoruz. Hep birlikte çalışıp Türk halterini hak ettiği yere getireceğiz. Bunun için aday olduk" diyerek sözlerini tamamladı.

- Ankara