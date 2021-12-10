Spor, Tatvan'ı cazibe merkezi haline getirdi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde spor alanında yapılan yatırımlar, ilçeyi cazibe merkezi haline getirdi.

Birçok alanda olduğu gibi spor alanında da Bitlis'in gururu olan Tatvan'da, son 10 ayda yapılan çalışma ve yatırımlar ilçeyi adeta cazibe merkezi haline getirdi. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Erkan Doymaz ile birlikte başlayan büyük değişim ve dönüşüm sayesinde ilçede büyük başarılara imza atıldı. 10 yıldır yapılamayan işler, 10 ay gibi kısa bir sürede tek tek tamamlanırken, spor alanındaki büyük değişim ve dönüşümün de önü açılmış oldu.

Yaklaşık 100 bin nüfusun bulunduğu Tatvan ilçesinde son dönemde kurulan tesisler sayesinde özellikle gençler artık boş vakitlerini spor yaparak geçiriyor. Birçok branşta spor kurslarının aktif olarak devam ettiği ilçede, gençlerin yüzde 35'e yakını en az bir spor dalıyla ilgileniyor. 11 bin 150 lisanslı sporcunun bulunduğu Tatvan'da, ulusal ve uluslararası şampiyonalarda elde edilen başarılar, birçok sporcunun da milli sporcu olma gururunu yaşamasına neden oldu. Futbolda 200, basketbolda 75, güreşte 245, atletizmde 30, tekvandoda 245, Muaythai – Kickboks'ta 350, hentbolda 100, judoda ise 50 sporcu olmak üzere toplam bin 300 sporcunun bulunduğu Tatvan'da, gerek ulusal ve gerekse uluslararası şampiyonalarda elde edilen başarılar adeta göğüs kabartıyor.

Tatvan'daki spor faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Tatvan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erkan Doymaz, ilçede spor alanında yaşanan büyük değişim ve dönüşümün bundan sonra da devam edeceğini söyledi. Tatvan'ın özellikle spor alanında her geçen gün gelişim kat ettiğini, buna bağlı olarak başarı oranının da ciddi anlamda arttığını ifade eden Doymaz, "Spor alanında ilimizin lokomotifi konumunda olan Tatvan ilçemizde, çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu anlamda 10 ay gibi kısa bir sürede yaklaşık 1 milyon liralık bir harcama ile birçok çalışmaya imza attık" dedi.

İlçede 10 ayda yapılan çalışmalarla ilgili de bilgi veren Doymaz, "Futbol sahası ve kapalı spor salonunda ayrı ayrı işler yapıldı. Bu anlamda futbol sahamızda, idari binanın bakımı ve iç dış boyaması yapılarak saha aydınlatması için 20 adet led takıldı. Dıştan girişleri engellemek için duvar örüldü ve jiletli tel örgü örüldü. Futbol sahası için 2 adet kale direği, amatör kulüpler için 2 adet minyatür kale direği getirildi. Futbol sahası tabelası ve idari bina tabelası yapıldı. Futbol sahası giriş korkulukları demiri yapıldı. Futbolcular, amatör kulüpleri öğrencileri ve ailelerinin dinlenmesi veya maçları izlemeleri için 2 adet çardak kuruldu. Kapalı spor salonumuzun etrafına çim ekildi, sporcu ve ailelerinin dinlenmesi için 5 adet çardak kuruldu. Dış ve iç cephe boyası yapılarak protokol tribünü, fizyoterapist odası, branşlar için malzeme deposu yapıldı. Antrenörlerin öğrencileri ve velileri ile birebir iletişim kurması için antrenör odası yapıldı. Yıllardır güreş hocası ve öğrencilerinin antrenman salonu yoktu ve sorun yaşanıyordu. Çalışma ile güreş salonu yapıldı. Masa tenisi salonu, tekvando salonunun iç boyaması, Muaythai odası ile kapalı spor salonu içi komple boyandı. Çevre düzenlemesi için spor salonu etrafı komple parke taşı ile döşendi. Devrim denecek bir yatırımla yıllardır sakatlanmalara yol açan zeminin sökülüp, yenilendi. Spor salonunun etrafına komple ışıklandırma yapıldı" ifadelerini kullandı.

Çalışmaların bundan sonra da aralıksız devam edeceğini kaydeden Doymaz, yapılan çalışmalara destek ve katkılarından dolayı ilçe Kaymakamı Tekin Erdemir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. - BİTLİS