Spor Teknolojileri İçin İşbirliği Görüşmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Spor Teknolojileri İçin İşbirliği Görüşmesi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TMOK Başkanı Çakır, Sanayi Bakanı Kacır ile spor teknolojileri üzerine görüşme yaptı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Veli Ozan Çakır, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ı makamında ziyaret etti.

TMOK'tan yapılan açıklamaya göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, TMOK Başkanı Çakır ve TMOK Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Müderrisgil'i makamında kabul etti.

Görüşmede, hızla gelişen spor teknolojilerinin sporun geleceğine ve olimpik harekete sağlayabileceği katkılar değerlendirildi. Sporcuların performansının geliştirilmesinden antrenman ve ölçüm teknolojilerine, sporcu sağlığından veri analitiğine ve spor organizasyonlarının teknolojik altyapısına kadar farklı alanlarda ortak projeler ele alındı.

Türkiye'nin spor teknolojileri alanındaki potansiyelini güçlendirecek, yenilikçi çözümleri destekleyecek ve teknoloji ile spor ekosistemleri arasındaki etkileşimi artıracak ortak çalışmaların geliştirilmesi konusunda görüş alışverişi yapıldı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Teknolojileri İçin İşbirliği Görüşmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kolombiya’dan Golan Tepeleri’ne İsrail İzni Kolombiya'dan Golan Tepeleri'ne İsrail İzni
Fön ve jöle parası yüzünden taşlı sopalı mahalle kavgası: Enişte ve yakınları ev bastı Fön ve jöle parası yüzünden taşlı sopalı mahalle kavgası: Enişte ve yakınları ev bastı
İstanbul’da jammer’lı vurgun: 200 bin lirayı alıp kaçtı İstanbul'da jammer'lı vurgun: 200 bin lirayı alıp kaçtı
Tam bitti derken yeniden hortladı: Tayvan’da Kovid-19 ölümleri zirve yaptı Tam bitti derken yeniden hortladı: Tayvan'da Kovid-19 ölümleri zirve yaptı
Bakan Tekin’den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek Bakan Tekin'den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek
Hürmüz Boğazı’nda tehlikeli gerilim: ABD ordusu saldırıya geçti, füzeler ateşlendi Hürmüz Boğazı'nda tehlikeli gerilim: ABD ordusu saldırıya geçti, füzeler ateşlendi

16:21
Fenerbahçe’den Vedat Muriqi için TFF’ye sürpriz başvuru
Fenerbahçe'den Vedat Muriqi için TFF'ye sürpriz başvuru
15:59
Fenerbahçe’de büyük kıyım İşte Aziz Yıldırım’ın “Güle güle“ dediği isimler
Fenerbahçe'de büyük kıyım! İşte Aziz Yıldırım'ın "Güle güle" dediği isimler
15:58
MHP’li başkan “PKK’lı“ deyip Suavi’nin konserinin iptalini istedi
MHP'li başkan "PKK'lı" deyip Suavi'nin konserinin iptalini istedi
15:42
Altın fiyatlarını yakından ilgilendiren ABD enflasyonu açıklandı
Altın fiyatlarını yakından ilgilendiren ABD enflasyonu açıklandı
15:22
Yalova’da F-16 eğitim uçağı düştü
Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü
14:29
Bayrağa çirkin saldırı Şehri ayağa kaldıran kadın yakalandı
Bayrağa çirkin saldırı! Şehri ayağa kaldıran kadın yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2026 19:07:37. #7.13#
SON DAKİKA: Spor Teknolojileri İçin İşbirliği Görüşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.