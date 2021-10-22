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TFF 1. Lig: Ankaragücü: 2 Manisa FK: 1 - Son Dakika

TFF 1. Lig: Ankaragücü: 2 Manisa FK: 1

22.10.2021 22:28
TFF 1. Lig: Ankaragücü: 2 Manisa FK: 1

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Ankaragücü sahasında ağırladığı Manisa Futbol Kulubü'nü 2-1'lik skorla mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Ankaragücü sahasında ağırladığı Manisa Futbol Kulubü'nü 2-1'lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar

7. dakikada Orgill, orta sahada kazandığı topu ceza sahasına taşıdı, sağ çaprazdan açtığı ortayı değerlendiren Sertaç'ın vuruşu auta çıktı.

29. dakikada ceza sahası dışında sol çaprazda İshak ile duvar pası yapan Ariyibi savunmayı geçti. Sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı sağ köşeye göndermesi ile fileleri salladı. 1-0

40. dakikada kendi yarı sahasında kazandığı topu rakip ceza sahasına kadar taşıyan Murat Uçar ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

66. dakikada Landre'nin orta sahadan topa yerden vurarak gönderdiği pasta Tormin buluştu. Ceza sahası dışında topa sert vuran Tormin, kaleci Akın'ın uzanamadığı noktaya göndererek fileleri salladı. 2-1

77. dakikada sağ kanattan açılan ortayı ceza sahası içinde değerlendiren Mehmet Yılmaz'ın şutunu kaleci Alkan çelerek kornere gönderdi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Seyfettin Ünal xx, Oğuz Kağan Ünal xx, Volkan Okur xx

Ankaragücü: Akın Alkan xx, Erdem Özgenç xx, Yusuf Abdioğlu xx, Sinan Osmanoğlu xx, Tiago Pinto xx, Abdullah Durak xx, İshak Çakmak x (Ali Kaan Güneren dk. 80 x), Zahid xx (Erdi Dikmen dk. 57 x), Mehmet Murat Uçar xxx (Bartolomeu dk. 80 x), Eren Derdiyok xx (Nadir Çiftçi dk. 68 x), Ariyibi xx (Owusu dk. 68 x)

Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Şahverdi Çetin, Ulaş Yılmaz, Atakan Dama, Sıtkı Ferdi İmdat

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Manisa Futbol Kulübü: Metin Uçar x, Mehmet Yılmaz xx, Veli Çetin xx, Landre x (Özgür Çek dk. 86 ?), Erhan Kara x, Hakan Barış xx (Okan Eken dk. 63 x), Kouter xx (Gakpa dk. 90 ?), Nizamettin Çalışkan xx, Tabekou xx (Diallo dk. 46 x), Orgill xx, Sertaç Çam xx (Tormin dk. 63 xx)

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Samet Karabatak, Yiğit Kerem, Efe Taylan Altunkara, Bedirhan Altunbaş

Teknik Direktör: Turgay Altay

Goller: Ariyibi (dk. 29), Murat Uçar (dk. 40) (Ankaragücü), Tormin (dk. 66) (Manisa FK)

Kırmızı Kartlar: Sinan Osmanoğlu (dk. 54) (Ankaragücü)

Sarı Kartlar: Veli Çetin, Hakan Barış, Erhan Kara, Orgill, Tormin (Manisa FK), Abdullah Durak, Nadir Çiftçi (Ankaragücü) - ANKARA

TFF 1. Lig: Ankaragücü: 2 Manisa FK: 1
TFF 1. Lig: Ankaragücü: 2 Manisa FK: 1
TFF 1. Lig: Ankaragücü: 2 Manisa FK: 1
TFF 1. Lig: Ankaragücü: 2 Manisa FK: 1
TFF 1. Lig: Ankaragücü: 2 Manisa FK: 1
TFF 1. Lig: Ankaragücü: 2 Manisa FK: 1

Futbol Federasyonu, Sinan Osmanoğlu, Ankaragücü, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Ankaragücü: 2 Manisa FK: 1 - Son Dakika Spor


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