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TFF, Murat Sancak'ın annesinin vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı - Son Dakika

TFF, Murat Sancak'ın annesinin vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı

28.10.2021 11:15
TFF, Murat Sancak'ın annesinin vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın annesi Mahbube Sancak'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın annesi Mahbube Sancak'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin mesajında, "Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın annesi Mahbube Sancak'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Mahbube Sancak'a Allah'tan rahmet, Sayın Murat Sancak, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Murat Sancak, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF, Murat Sancak'ın annesinin vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı - Son Dakika Spor


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