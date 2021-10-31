TFF U19 Gelişim Ligi: BB Erzurumspor: 4 Balıkesirspor: 2

TFF U19 Gelişim Ligi 1. hafta müsabakasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Balıkesirspor karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi ekip 4-2 kazandı.

Erzurum İrtifa Kamp Merkezi 4. Nolu sahada oynanan Erzurumspor U19 - Balıkesir U19 müsabakasını Alperem Değermenci, Ahmet Kotan ve Uğur Gül yönetti. Balıkesirspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 4-2 mağlup oldu. Balıkesirspor karşılaşmayı 9 kişi tamamlarken, golleri Sedat Yiğit Kurnaz ve Bedirhan Kolkoparan kaydetti.

Müsabakayı Balıkesirspor Başkanı Özgür Yılmaz, yönetim kurulu ve teknik direktör İsmet Kamak da takip etti. - BALIKESİR