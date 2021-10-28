Tokat Belediye Plevne beşinci maçında sezonun ilk galibiyetini aldı

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne, Allpower Akü Cizre Belediyespor'u 3-2 yenerek sezonun ilk galibiyetini elde etti.

Tokat ekibi, lige evinde oynadığı Sorgun Belediyespor maçıyla başladı. Bu karşılaşmayı 3-2 kaybeden Tokat Belediye Plevne, ikinci hafta maçında da deplasmanda Arkas Spor'a 3-0 yenildi.

Üçüncü haftada sahasında Fenerbahçe HDI Sigorta'ya 3-0 mağlup olan Tokat Belediye Plevne, bir sonraki hafta deplasmanda Halkbank karşısında salondan 3-1 mağlup ayrıldı.

Tokat Belediye Plevne, ligin beşinci haftasında konuk ettiği Allpower Akü Cizre Belediyespor'u 3-2 yenerek sezonun ilk galibiyetini almış oldu.

Tokat Belediye Plevne Başantrenörü İlker Altan, AA muhabirine, Allpower Akü Cizre Belediyespor karşısında iyi mücadele ettiklerini dile getirdi.

Oyuna iyi başladıklarını fakat istediklerini tam olarak ortaya koyamadıklarını belirten Altan, "Hata yapan taraf biz olduk. 2-1 geriye düştükten sonra müthiş bir dönüş yaptık. Maçı daha çok isteyen takım bizdik, iyi servis attık, karşıladığımız topları yüksek yüzdeli geçtik. Kritik sayılarda defans yaptık ve sayıya çevirdik. Sonucunda galibiyet olduğu için mutluyuz, ihtiyacımız vardı. Öz güvenimiz yerine geldi diyebilirim. Bundan sonraki etapta maç maç, sayı sayı ilerlemek istiyoruz." diye konuştu.