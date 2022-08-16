Denizlispor moral bozmuyor - Son Dakika
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Denizlispor moral bozmuyor

16.08.2022 11:40
Denizlispor moral bozmuyor

Spor Toto 1'inci Lig'de 2022-2023 sezonuna Eyüpspor yenilgisiyle başlayan Altaş Denizlispor moral bozmadı.

Spor Toto 1'inci Lig'de 2022-2023 sezonuna Eyüpspor yenilgisiyle başlayan Altaş Denizlispor moral bozmadı. Zorlu deplasmandan puansız dönen yeşil-siyahlılar pazartesi günü evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başlarken, teknik direktör Mesut Bakkal takımının çıkış yakalayacağını söyledi.

Kesinlikle moral bozmadıklarını ifade eden Bakkal, "Ben Eyüpspor deplasmanında takımımın sergilediği performanstan memnun kaldım. Eksiklerimiz de oldu. Bu maçı geride bıraktık. Pazartesi günü taraftarımızın desteği ile ilk galibiyetimizi elde edeceğimize inanıyorum" yorumunu yaptı.

ÖMER VE İLHAN SORU İŞARETİ

Denizlispor'un sezon başında yeniden anlaşma sağladığı golcü Ömer Şişmanoğlu ve orta saha İlhan Depe'nin lisanslarının halen çıkmaması soru işareti yarattı. İki oyuncu da ilk haftadaki Eyüpspor karşılaşmasında takımdaki yerlerini alamadı. Geçen sezon takımın en golcü ismi olan Ömer'in sakat olduğu açıklanırken, İlhan'la ilgili bilgilendirme yapılmadı. İki tecrübeli futbolcunun peşinatlarını alamadıkları gerekçesiyle lisanslarının çıkmadığı iddia edilirken, yönetimin en kısa zamanda bu sorunu çözüp iki futbolcuyla ilgili lisans sorununu ortadan kaldırması bekleniyor.


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A. Denizlispor, Çaykur Rizespor'a gözünü dikti A. Denizlispor, Çaykur Rizespor'a gözünü dikti Denizlispor'dan hüzünlü start Denizlispor'dan hüzünlü start
Kaynak: DHA

Denizlispor, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlispor moral bozmuyor - Son Dakika

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