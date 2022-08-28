Altınordu nefesleri kesen maçta puan aldı - Son Dakika
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Altınordu nefesleri kesen maçta puan aldı

28.08.2022 12:50
Altınordu nefesleri kesen maçta puan aldı

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk iki maçından 1 puan çıkaran Altınordu, nefesleri kesen maçta Boluspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü.

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk iki maçından 1 puan çıkaran Altınordu, nefesleri kesen maçta Boluspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü. Karşılaşmanın son 13 dakikasında futbolseverler büyük heyecan yaşadı. Bu süreçte toplam 4 penaltı düdüğü çalınırken, eşine az rastlanır şekilde 3 atış gole çevrilemedi. Ev sahibi Boluspor 2, Altınordu da son saniyede galibiyete çok yaklaşmışken 1 penaltı atışından yararlanamadı.

Maçta önce skor 1-0'ken ev sahibinden Balde 77'nci dakikada penaltıyı kaçırdı, ardından 85'inci dakikada Altınordu lehine verilen penaltı kararı sonrası Ahmet İlhan beraberlik golünü kaydetti. Maçın 90'ıncı dakikasında yine Boluspor penaltı kazandı. Bregu'nun atışını kaleci Ali Emre çıkardı. Müsabakada skor 1-1'ken 90+7'nci dakikada hakem bir kez daha Altınordu lehine beyaz noktaya gitti. Altınordu'da penaltıyı kullanan Ahmet İlhan bu kez topu ağlara gönderemedi ve iki takım 1'er puana razı oldu.

KAHRAMAN: DEPLASMAN PUANLARI ÖNEMLİ

Futbolseverlere müthiş bir maç izlettiklerini ifade eden Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, "Deplasmandan alınan 1 puan her zaman önemlidir" dedi. Takımının her geçen gün form grafiğini üst seviyeye çıkaracağını ifade eden Kahraman, "Bizim için Boluspor maçı çok kritik bir virajdı. Geçen hafta evimizde kaybettiğimiz 3 puan vardı. Buraya da 3 puan almak için gelmiştik. Kaybedebilirdik, 90 artıda da kazanabilirdik. Deplasmanda alınan 1 puan her zaman önemlidir. Altın değerinde 1 puandır. Altınordu takımı olarak ilkemiz futbolu güzelleştirerek, izleyenlere seyir zevki vererek, yüksek tempolu futbol oynamaya çalışmak. Bu hep böyle olacak" yorumunu yaptı.


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Boluspor Altınordu maçının ardından Boluspor Altınordu maçının ardından Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 Altınordu: 1 Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 Altınordu: 1
Kaynak: DHA

Altınordu, Boluspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu nefesleri kesen maçta puan aldı - Son Dakika

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