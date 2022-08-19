Altay Özgür'ü bekliyor - Son Dakika
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Altay Özgür'ü bekliyor

19.08.2022 11:18
Altay Özgür'ü bekliyor

Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü Pendikspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek Altay, sol beki Özgür Özkaya için seferber oldu.

Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü Pendikspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek Altay, sol beki Özgür Özkaya için seferber oldu. Sözleşme yenileyip takıma geç katılan deneyimli sol bekin yoğun bir antrenman programı uyguladığı ve Pendikspor maçında görev istediği bildirildi. Teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun da Özgür'le yakından ilgilendiği vurgulanırken, oyuncunun hazır olması halinde Emre'nin yerine sahaya 11'de çıkacağı belirtildi.

Özgür'ün yanı sıra takıma geç dahil olan golcü Paixao ve sol bek Naderi'nin de durumları belirsiz. Ligin ilk maçında görev alamayan 3 futbolcudan en hazır ismin Özgür olduğu kaydedildi. Paixao ve Naderi'nin ise kafilede yer alması ve maçın gidişatına göre forma giymesi bekleniyor.  Altay 2022-23 sezonun ilk haftasında Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Yılport Samsunspor'a 2-0 yenilmişti.


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Kaynak: DHA

Özgür Özkaya, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay Özgür'ü bekliyor - Son Dakika

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