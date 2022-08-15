Altay'da Üzümcü sabır ve zaman istedi - Son Dakika
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Altay'da Üzümcü sabır ve zaman istedi

15.08.2022 12:23
Altay'da Üzümcü sabır ve zaman istedi

SPOR Toto 1'inci Lig'de sezona evindeki 2-0'lık Samsunspor yenilgisiyle başlayan Altay'da Sportif Direktör Tuna Üzümcü, taraftarlardan sabırlı olmalarını isterken, ilerleyen haftalarda daha iyi olacaklarını dile getirdi.

SPOR Toto 1'inci Lig'de sezona evindeki 2-0'lık Samsunspor yenilgisiyle başlayan Altay'da Sportif Direktör Tuna Üzümcü, taraftarlardan sabırlı olmalarını isterken, ilerleyen haftalarda daha iyi olacaklarını dile getirdi. Samsunspor karşısında kötü mücadele etmediklerini, kamp yapmayan Paixao ve Naderi ile hazır olmayan Özgür ve sakat Deniz gibi oyuncuların dönmesiyle daha diri bir Altay izleteceklerini belirten Tuna Üzümcü, "Ligin 5'inci haftasından sonra sahada çok farklı bir Altay olacak. Sabırlı olmak gerekiyor" dedi.

Altyapıdan yetişen gençlerden umutlu olduklarını ifade eden Sportif Direktör Üzümcü, "Çok yetenekli gençlerimiz var. İlk 11'de görev yapan Efe, Mehmet, Salih gibi genç oyuncularımız kamp döneminde de ön plana çıkan isimlerdi. Ellerinden geleni yaptılar. Şans veremediğimiz diğer gençlerimize de sıra gelecek. Altay'ın geleceği emin ellerde. Profesyonel hayata ve lige alışacaklar. Tecrübeli oyuncularımız gibi gençlerimizin de zamana ihtiyacı var. İlerleyen süreçte 1'inci Lig'de mücadele edecek seviyeye gelecekler" yorumu yaptı.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Tuna Üzümcü, Samsunspor, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'da Üzümcü sabır ve zaman istedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altay'da Üzümcü sabır ve zaman istedi - Son Dakika
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