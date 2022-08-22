Göztepe moral bozmadı

Spor Toto 1'inci Lig'de sezonun 2'nci haftasında evinde Erzurumspor FK ile son 10 dakikada yediği penaltı golüyle 1-1 berabere kalan Göztepe galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşarken, camia moral bozmadı. Bu sezon ilk kez Gürsel Aksel Stadı'nda sahaya çıkan sarı-kırmızılıları muhteşem bir taraftar grubu destekledi. Koreogrofi şovla renkli görüntüler oluşturan tribünler, 90 dakika boyunca takıma inanılmaz destek verdi. Taraftarlar galibiyet kaçmasına rağmen karşılaşma sonunda takımı tribünlere davet edip alkışladı.

Türk futbol tarihinin ilk yabancı başkanı olarak Göztepe'de görev yapmaya başlayan Danimarkalı iş insanı Rasmun Ankersen de tribündeki yerini aldı. Göztepe hisselerinin yüzde 70'ini alan Sport Republic şirketinin Başkanı Henrik Kraft ve eski başkan Mehmet Sepil'le birlikte maçı izleyen Ankersen tribünlere hayran kaldı. Yapılan koreografiyi telefonuyla kaydeden Ankersen'e ilgi de çok yoğundu. Sportif direktörlük görevi için Göztepe ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Hırvat Ivan Mance de ilk kez saha kenarında bulundu.