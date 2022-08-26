Altınordu ilk peşinde - Son Dakika
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Altınordu ilk peşinde

26.08.2022 11:40
Altınordu ilk peşinde

SPOR Toto 1'inci Lig'de sezonun ilk iki maçında Gençlerbirliği'yle deplasmanda 3-3 berabere kalıp, evinde Sakaryaspor'a 2-0 yenilen Altınordu, yarın Boluspor'a 3 puanla tanışma hedefiyle konuk olacak.

SPOR Toto 1'inci Lig'de sezonun ilk iki maçında Gençlerbirliği'yle deplasmanda 3-3 berabere kalıp, evinde Sakaryaspor'a 2-0 yenilen Altınordu, yarın Boluspor'a 3 puanla tanışma hedefiyle konuk olacak. Bolu Atatürk Stadı'nda Furkan Aksuoğlu yönetiminde oynanacak karşılaşmanın başlama düdüğü saat 21.45'te çalacak. Boluspor, ligde 2 haftayı 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle geçti. Teknik direktör Ufuk Kahraman, deplasmanda kazanmak istediklerini söyledi.

Ufuk Kahraman, "İçeride kazanmamız gereken Sakaryaspor maçını kaybettik. İlk iki maçın analizine baktığımızda eksik yönlerimizi gördük. Sakaryaspor maçının özellikle ikinci yarısında Ahmet Dereli ile 4 tane net pozisyona girmemiz bizim maçı ne kadar istediğimizi gösteriyordu. Oyunun temposundan memnunuz fakat bunu 90 dakikaya yaymak istiyoruz. Sahada güçlü yanlarımızı sergilediğimizde neler yapabileceğimizi görüyoruz. Deplasmanda Boluspor maçını kazanmak istiyoruz. Altınordu her maçı kazanmak için sahaya çıkacaktır" dedi.


- İzmir
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Altınordu, Boluspor maçıyla yeni başlangıç yapmak istiyor Altınordu, Boluspor maçıyla yeni başlangıç yapmak istiyor Altınordu yeni sayfa açacak Altınordu yeni sayfa açacak
Kaynak: DHA

Sakaryaspor, Altınordu, Boluspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu ilk peşinde - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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