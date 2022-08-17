Yeşil-siyahlı yönetimin açıklamasında, "Profesyonel takım oyuncularımızdan Ömer Hasan Şişmanoğlu 'nun ücret anlaşmazlığı sebebiyle lisansının çıkarılamadığı yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Sözleşmesi devam eden ve takımla birlikte çalışmalarını sürdüren oyuncumuzun, sakatlığının sürmesi sebebiyle sağlık raporu henüz çıkmamıştır. Sağlık raporunun alınması ve TFF'ye gönderilmesinden sonra mevcut lisansı vize yapılacak ve kadromuza dahil olacaktır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Denizlispor'dan Ömer Şişmanoğlu açıklaması - Son Dakika

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