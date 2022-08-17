Denizlispor'dan Ömer Şişmanoğlu açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Denizlispor'dan Ömer Şişmanoğlu açıklaması

17.08.2022 10:50
Denizlispor'dan Ömer Şişmanoğlu açıklaması

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da sakatlığı nedeniyle sezonun ilk haftasında Eyüpspor deplasmanında forma giyemeyen Ömer Şişmanoğlu'nun lisansının henüz çıkmaması tartışma yaratırken, yönetim açıklama yayınlayıp golcü oyuncuyla aradaki peşinat anlaşmazlığı nedeniyle...

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da sakatlığı nedeniyle sezonun ilk haftasında Eyüpspor deplasmanında forma giyemeyen Ömer Şişmanoğlu'nun lisansının henüz çıkmaması tartışma yaratırken, yönetim açıklama yayınlayıp golcü oyuncuyla aradaki peşinat anlaşmazlığı nedeniyle lisansının çıkarılamadığı iddialarını yalanladı.

Yeşil-siyahlı yönetimin açıklamasında, "Profesyonel takım oyuncularımızdan Ömer Hasan Şişmanoğlu'nun ücret anlaşmazlığı sebebiyle lisansının çıkarılamadığı yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Sözleşmesi devam eden ve takımla birlikte çalışmalarını sürdüren oyuncumuzun, sakatlığının sürmesi sebebiyle sağlık raporu henüz çıkmamıştır. Sağlık raporunun alınması ve TFF'ye gönderilmesinden sonra mevcut lisansı vize yapılacak ve kadromuza dahil olacaktır" ifadeleri yer aldı.

BAKKAL: EYÜP'Ü UNUTUN Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başlayan Altaş Denizlispor'da teknik direktör Mesut Bakkal, oyuncularından Eyüpspor maçını unutmalarını istedi. Ligin 2'nci haftasında 22 Ağustos Pazartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Denizlispor'da Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesi futbolcularla kısa bir toplantı yapan Mesut Bakkal, Eyüpspor maçında ortaya konulan mücadeleden genel olarak memnun olduğunu belirterek, "Maç boyunca herkes elinden geleni yaptı. Bu yüzden hepinize teşekkür ederim. Mağlup olmak hiçbir şeyin sonu değil. Mağlubiyete takılırsak başarılı olamayız" dedi.Bu maçı unutup Rizespor maçına konsantre olarak iyi bir hazırlık dönemi geçirmeleri gerektiğini oyuncularına hatırlatan Bakkal, "Eyüpspor maçını izleyerek doğru ve yanlış yaptıklarımızı görüp değerlendireceğiz. Hatalarımızı ve yanlışlarımızı tekrar etmemek için çalışacak, doğru yaptıklarımızın da üzerine koyacağız. Sahada kişiliğimizi ortaya koymamız gerekiyor. Bu konuda herkese büyük görev düşüyor. Ben mağlup olmaktan değil, mağlubiyetten ders çıkarılmamasından korkarım. Futbolda kazanmak kadar kaybetmek de normaldir. Başınızı öne eğecek bir durum yok. Bir maç kaybettik ama bunu telafi etmek de bizim elimizde" diye konuştu.

Yeşil-siyahlı ekipte sakatlıkları nedeniyle Eyüpspor maçında kadroda yer almayan Ömer Şişmanoğlu ve Erdal takımdan ayrı olarak fizyoterapistler eşliğinde çalıştı.


- Denizli
YORUMLAR
500
Denizlispor'dan hüzünlü start Denizlispor'dan hüzünlü start
Kaynak: DHA

Ömer Şişmanoğlu, Denizlispor, Eyüpspor, Denizli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlispor'dan Ömer Şişmanoğlu açıklaması - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:08 Güne yükselişle başlayan gram altının fiyatı 1.025 liraya yaklaştı
10:54 Güne yükselişle başlayan dolar 17,96 liradan alıcı buluyor
10:45 50 yaşındaki Defne Samyeli'nden bikinili paylaşın! Düzgün fiziğiyle kendine hayran bıraktı
10:52 Ayakta durmakta güçlük çeken sarhoşların ilginç kavgası görüntülendi
10:35 Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku arttı! Bir yıl içinde 182,5 milyar dolar dış borç ödenmesi gerekiyor
10:28 İnişi gerçekleştiremeyen yardımcı pilot uçaktan atlayıp intihar etti
10:11 Cristiano Ronaldo suskunluğunu bozma kararı aldı: Herkes her şeyi öğrenecek
10:13 Polisi harekete geçiren olay! Kocasını toprağa gömerken görüntülendi
10:09 MasterChef'te kural ihlali yapan yarışmacıya Mehmet Yalçınkaya'dan sert tepki
10:05 Alçak saldırıda yaralanan askerimiz şehit düştü! Acı haberi bakanlık duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 11:20:33. #1.13#
SON DAKİKA: Denizlispor'dan Ömer Şişmanoğlu açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement