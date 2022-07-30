Bodrumspor transferde Drazic'le anlaştı

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Bodrumspor, Sırp futbolcu Dekan Drazic'i kadrosuna dahil etti. Yeşil-beyazlı ekip sezonun 3'üncü yabancı transferini gerçekleştirip 26 yaşındaki Sırbıstanli sol kanat oyuncusu Drazic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. OFK Belgrad'ta profesyonel futbol hayatına başlayan deneyimli oyuncu İspanya La Liga'ya transfer olup Celta Vigo ve Valladolid formaları giydi. Son olarak Ali Brastislava'dan kiralık olarak Honved'e giden Drazic sezon sonunda takımı ile sözleşmesi bitince Bodrumspor'a transfer oldu.

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