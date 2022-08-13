Altay-Yılport Samsunspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig 2022-2023 sezonu ilk hafta açılış maçında Yılport Samsunspor'a kendi sahasında 2-0 yenilen Altay'ın teknik sorumlusu Sefer Yılmaz, "İlk maçta sonuç kötü ama biz oyundan futbolcuların verdiği, emekten çok memnunuz." dedi.

Yılmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında maça tedirgin başladıklarını, Yılport Samsunspor'un ise maça etkili başladığını söyledi.

Golü yedikleri dakikaya kadar maçta üstünlüğün ellerinde olduğunu belirten Yılmaz, "Şansızlık, biraz da pozisyon hatası gol oldu. İptal oldu, sonra Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gol oldu. 2. yarı maça iyi başladık. Duran toplarla birçok pozisyona girdik. Oyuna bir forvet daha soktuk. Kontra atakla son anda 2. golü yedik. İlk maçta sonuç kötü ama biz oyundan futbolcuların verdiği, emekten çok memnunuz. Taktik ve teknik olarak yüreklerini sahaya yansıttılar." dedi.

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Kadir Bektaş ise zor bir maç olacağını bildikleri ifade etti.

Maça çok iyi hazırlandıklarını anlatan Bektaş, şunları kaydetti:

"Hafta için çalıştıklarımızın aynısını bugün maçta yeniden yaşamış olduk. Yaptığımız basit hatalarla rakibe çok sayıda fırsat verdik. Bir de rakibin en iyi yaptığı şey duran ve uzun toplardan dönen toplar, buna da çok fazla fırsat verdik. Savunmamız iyi durdu ve direnç gösterdi. Bu kadar kalabalık bir savunma yapan rakibe karşı, sayısızca fırsat kaçırdık. 4-5 tane fırsat vardı. Gol atmamız gerekiyordu. Çok şükür 2. golü bulduktan sonra maçı koparmış olduk. Bizim için önemli olan buradan 3 puanla dönmekti onu başardık. Oyuncularımı kutluyorum."

Bektaş, Altay'lı futbolcuların sahada çok güzel mücadele verdiklerini sözlerine ekledi.