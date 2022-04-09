Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 3 Balıkesirspor: 1 - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 3 Balıkesirspor: 1

09.04.2022 22:35
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 3 Balıkesirspor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Adanaspor, sahasında karşılaştığı Balıkesirspor'u 3-1 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Adanaspor, sahasında karşılaştığı Balıkesirspor'u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

10. dakikada Kethevoama, takım arkadaşından gelen pası tek topla ceza sahasında içindeki İbrahim'e gönderdi. İbrahim'in vuruşunda meşin yuvarlak sol köşeden ağlarla buluştu. 0-1

23. dakikada sol köşede topla buluşan Ciss, ceza sahası içerisinde ortası açtı. Tetteh'in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

25. dakikada Adanaspor rakipten topu çaldı. Ceza sahasının sağ köşesinde topla buluşan Bruns, direk kaleye şutunu çekti. Top kalecinin müdahalesinin ardından direğe çarparak oyun alanına döndü.

34. dakikada soldan rakiplerinden sıyrılarak derine inen Hıfsullah ceza sahasına ortasını açtı. Topa yükselen Fıratcan'ın şık kafa vuruşuyla top ağlarla buluştu. 1-1

39. dakikada sağ taraftan Celil'in kullandığı köşe vuruşunda ortaya yükselen Ciss, kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak fileleri havalandırdı. 2-1

53. dakikada Bruns'un pasında sağdan topu alan Fıratcan ceza sahasına ortasını açtı. Rakiplerinin arasından yükselen Ciss'in kafa vuruşuyla top ağlarla buluştu. 3-1

90. dakikada topla buluşan Bruns ceza sahasına kadar sokuldu. Ardından Bruns kaleye şutunu çekti. Kaleci Atilla topu çeldi.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Ali Metoğlu xx, Hüseyin Aylak xx, Kemal Elmas xx

Adanaspor: Burak xx, Donkor xx, Yiğithan xx Kadir xx, Bennasser xx, Fıratcan xx (Harun Kaya dk.90+2 ?), Celil xx (Efe Tatlı dk. 81 ?), İsmail xx, Ciss xxx (Ahmethan Köse dk. 90+2 ?), Tetteh xx (Eren Karadağ dk. 70 x), Bruns xx (İbrahim Aksu dk. 90+2 ?)

Yedekler: Özer Soylu, Cem Özdemir, Harun Kaya, Hakan Eroğlu

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Balıkesirspor: Atilla xx, Erdem xx, Alperen xx (Berat Aydoğdu dk. 57 x), Batuhan xx, Doğa xx, Ali xx (Bilalli dk. 61 x), Kore xx, Otoo xx (Ambrose dk. 46 x), Anıl xx (Oğuzhan Aynaoğlu dk. 46 x), İbrahim xx, Kethevoama xx (Sedat Dursun dk. 46 x)

Yedekler: Yiğithan Kır, Bezjak

Teknik Direktör: Giray Bulak

Goller: Fıratcan Üzüm (dk.34), Ciss (dk.39 ve 53) (Adanaspor), İbrahim Çolak (dk. 10) (Balıkesirspor)

Sarı Kartlar: Ciss (Adanaspor),İbrahim Çolak, Doğa İşeri, Ali Doğan, Erdem Gökçe (Balıkesirspor) - ADANA

Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 3 Balıkesirspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 3 Balıkesirspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 3 Balıkesirspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 3 Balıkesirspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 3 Balıkesirspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 3 Balıkesirspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 3 Balıkesirspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 3 Balıkesirspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 3 Balıkesirspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 3 Balıkesirspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 3 Balıkesirspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 3 Balıkesirspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 3 Balıkesirspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 3 Balıkesirspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 3 Balıkesirspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 3 Balıkesirspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 3 Balıkesirspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 3 Balıkesirspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 3 Balıkesirspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 3 Balıkesirspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 3 Balıkesirspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 3 Balıkesirspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 3 Balıkesirspor: 1

YORUMLAR
500
Spor Toto 1. Lig'de Adanaspor'a 3-1 mağlup olan Balıkesirspor'un normal sezonun bitimine 7 hafta kala küme düşmesi kesinleşti. Spor Toto 1. Lig'de Adanaspor'a 3-1 mağlup olan Balıkesirspor'un normal sezonun bitimine 7 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Balıkesirspor, Adanaspor, Spor Toto, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 3 Balıkesirspor: 1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 3 Balıkesirspor: 1 - Son Dakika
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