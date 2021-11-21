Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 1 Kocaelispor: 0

30. dakikada Bandırmaspor, Mehmet'in golüyle öne geçti. Keny'in ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Mehmet düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol sesi çıkmayınca Bandırmaspor soyunma odasına önde gitti. 1-0

28. dakikada Levent'in ceza alanı içine çıkardığı topla, kale önünde buluşan Doğan Can uygun pozisyonda topu dışarı vurdu. Bandırmaspor önemli bir gol şansını değerlendiremedi.

Spor Toto 1. Lig'in 13. hafta müsabakasında Bandırmaspor ile Kocaelispor karşılaştı. Müsabakayı Bandırmaspor 1-0 kazandı.

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