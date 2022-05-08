Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 2 Samsunspor: 1 - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 2 Samsunspor: 1

08.05.2022 18:09
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 2 Samsunspor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Boluspor, sahasında Samsunspor'u 2-1 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Boluspor, sahasında Samsunspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

17. dakikada Samsunspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içinde topla buluşan Polat Yaldır'ın şutu az farkla auta çıktı.

19. dakikada Samsunspor atağında sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada Polat Yaldır'ın kafa vuruşu ağlara gitti. 0-1

30. dakikada Roshi'nin ceza sahasına ortasında Balaj kafayla topu filelere gönderdi. 1-1

55. dakikada Boluspor atağında ceza sahası içine gönderilen hava topunda Balaj kafayla topu ağlarla buluşturdu. 2-1

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Mustafa Savranlar xx, Ferdi Karadoruk xx

Boluspor: Selmani xx, Fethi Özer xx, Hakan Bilgiç xx, Emn Bayram xx (Arda Şengül dk. 76 xx), Bülent Cevahir xx, Eray Ataseven xx (Tugay Kaçar dk. 68 xx), Gökhan Karadeniz xx (Novak dk. 76 xx), Roshi xx, Abdurrahman Canlı xx, Berk Yıldız xx (Bregu dk. 86 ?), Balaj xxx (Kasongo dk. 85 ?)

Yedekler: Bartu Kulbilge, Rybka, Ali Keten, Arda Köksal, Kemal Rüzgar

Teknik Direktör: Osman Nuri Işılar

Samsunspor: Nurullah Aslan xx, Ali Ülgen xx (Ensar Arslan dk. 84 x), Yunus Emre Çift xx, Soner Gönül xx, Osman Çelik xx, Cihan Kahraman xx, Savicevic xx, Berk Taşkın xx (Ngandu dk. 55 xx), Fofana xx, Polat Yaldır xxx (Tallo dk. 55 xx), Tomane xx

Yedekler: Alp Tutar, Hüseyin Öztürk, Tolcay Ciğerci,, Bateau, Muhammet Ali Özbaskıcı,, Erald Çinari,, Talha Ülvan,

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Polat Yaldır (dk. 19) (Samsunspor), Balaj (dk. 30 ve 55) (Boluspor)

Sarı kartlar: Ali Ülgen, Osman Çelik (Samsunspor), Berk Yıldız, Abdurrahman Canlı, Kasongo (Boluspor) - BOLU

Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 2 Samsunspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 2 Samsunspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 2 Samsunspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 2 Samsunspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 2 Samsunspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 2 Samsunspor: 1

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 2 Samsunspor: 1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 2 Samsunspor: 1 - Son Dakika
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