Rıza Karakaya: "Altay maçında dostluk kazanacak"

Spor Toto 1. Lig'de 10 puanla lider konumda bulunan Bodrumspor, ligin 5'inci haftasında karşılaşacağı Altay maçının hazırlıklarına başladı. İdmanı yerinde takip eden Kulüp Başkanı Rıza Karakaya, "Hak eden kazansız diyorum ama şundan eminim ki Altay maçında dostluk kazanacak" dedi.

Tarihinde ilk kez 1. Lig'de mücadele eden ve geride kalan 4 haftada mağlubiyet yüzü görmeyerek liderlik koltuğuna oturan Bodrumspor, sezonun dikkat çeken performansını ortaya koydu. Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Bodrumspor 10 puanla liderlik koltuğunu koruyor. Etkili futbolu ile büyük beğeni toplayan Bodrumspor ligin 5. haftasında Altay'a konuk olacak. Maç öncesi hazırlarına devam eden yeşil-beyazlı ekipte Koray Kılınç'ın sakatlığı devam ederken, Erkan Değişmez'in de sakatlığından dolayı 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Bunun yanı sıra stadyumda yapılan antrenmana katılan Koray Kılınç bireysel olarak koşu yaptı ve fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Öte yandan Başkan Rıza Karakaya da idmanı yerinde takip etti.

"Yıllardır örnek aldığımız kulüp"

Altay maçı öncesi dostluk vurgusu yapan Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, "Biz her zaman söylüyoruz, hedefimiz bu ligde kalıcı olmak. Bu hafta İzmir'in asırlık takımı Büyük Altay'a konuk olacağız. Biz yıllarca Bodrumsporlular olarak Göztepe ve Altay'ın maçlarına giderek profesyonel lig özlemimizi gideriyorduk. İzmir kulüplerinin bizde yeri çok ayrı. Final maçında camialar bizi desteklemişti ayrıca teşekkür ederim. Bizim yıllardan beri örnek aldığımız kulüplerden biriyle İzmir'de karşılaşmak bizim için büyük onur. Biz dostça, centilmence maç için İzmir'e gideceğiz. Hak eden kazansız diyorum ama şundan eminim ki Altay maçında dostluk kazanacak" diye konuştu.

Taşdemir: "Bu hafta zor bir maç bekliyor"

Takımın son durumu hakkında konuşan Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Bu lig zor bir lig. Her daim işin içinde olmanız lazım, konsantreyi bırakmamanız lazım. Sezon başı çok doğru çalıştık, çalışma anlamında bir sıkıntı yok. Bu hafta Altay ile oynayacağız. İlk puanını aldı, lige kötü girdiler ama özüne dönüp baktığınızda çok tecrübeli oyuncuları var. Ligimizin köklü camialarından adının önünde büyük olmasından dolayı Büyük Altay ile oynayacağız. Bizi bu hafta, her hafta olduğu gibi zor bir maç bekliyor. Koray daha tam iyi olmadı, yavaş yavaş ısınıyor. Erkan'ın bir sıkıntısı var 1-2 hafta gibi maçlarda olmama durumu var. Koray'ın da 1-2 haftası var. Biz bu zamana kadar kadromuza dahil ettiğimiz her oyuncumuzun katkı sağlayabileceğini düşünerek kadromuza dahil ettik. Takıma katılan kalecimiz, genç potansiyeli olan biri. Biz kendisinden faydalanmaya çalışacağız. Takıma uyum sağladığında forma şansını bulacaktır" dedi.

Tecrübeli oyuncu Abdurrahman Canlı da, "Biz maçlarımıza genel anlamda hep basamak basamak bakıyoruz. Elimizden gelen performansı en iyi şekilde sağlamak zorundayız. Mükemmel bir gidişatımız var ve bunu her zaman sürdürmek istiyoruz. Hazır bir takıma yeni katıldım. Adaptasyon süreci vardı ve bunu da atlattım. Bende takımıma nasıl katkı verebilirim bunun düşüncesi içerisindeyim" diye konuştu.

Başarılı defans oyuncusu Süleyman Özdamar, "Bodrumspor olarak sezona iyi bir başlangıç yaptık. 4 haftada 10 puan topladık. Performansımı daha da yukarılara taşıyacağımı düşünüyorum. Eyüpspor maçında herkes Eyüpspor'u favori gösteriyordu. Futbol sahada oynanıyor. Bizim için güzel bir hafta oldu" dedi. - MUĞLA