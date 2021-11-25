Spor Toto 1. Lig'de 14. hafta mücadelesi yarın iki karşılaşmayla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre haftanın açılış maçında Balıkesirspor ile Manisa FK karşı karşıya gelecek; günün ikinci maçında Gençlerbirliği ile Bursaspor karşılaşacak.
Ligde 14. haftanın programı şöyle:
Yarın:
17.30 Balıkesirspor-Manisa FK (Balıkesir Atatürk)
20.00 Gençlerbirliği-Bursaspor (Eryaman)
27 Kasım Cumartesi:
13.30 Kocaelispor-Nasadoge Menemenspor (Kocaeli)
13.30 İstanbulspor-Altaş Denizlispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Beypiliç Boluspor-Eyüpspor (Bolu Atatürk)
19.00 Yılport Samsunspor-Adanaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
28 Kasım Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Aktepe)
19.00 Altınordu-MKE Ankaragücü (Bornova Aziz Kocaoğlu)
29 Kasım Pazartesi:
20.00 Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vefa)
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Spor Toto 1. Lig'de 14. hafta heyecanı - Son Dakika Spor