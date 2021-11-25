Spor Toto 1. Lig'de 14. hafta heyecanı

Spor Toto 1. Lig'de 14. hafta mücadelesi yarın iki karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre haftanın açılış maçında Balıkesirspor ile Manisa FK karşı karşıya gelecek; günün ikinci maçında Gençlerbirliği ile Bursaspor karşılaşacak.

Ligde 14. haftanın programı şöyle:

Yarın:

17.30 Balıkesirspor-Manisa FK (Balıkesir Atatürk)

20.00 Gençlerbirliği-Bursaspor (Eryaman)

27 Kasım Cumartesi:

13.30 Kocaelispor-Nasadoge Menemenspor (Kocaeli)

13.30 İstanbulspor-Altaş Denizlispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Beypiliç Boluspor-Eyüpspor (Bolu Atatürk)

19.00 Yılport Samsunspor-Adanaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

28 Kasım Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Aktepe)

19.00 Altınordu-MKE Ankaragücü (Bornova Aziz Kocaoğlu)

29 Kasım Pazartesi:

20.00 Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vefa)