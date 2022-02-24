Spor Toto 1. Lig'de 27. haftanın hakemleri belli oldu - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig'de 27. haftanın hakemleri belli oldu

24.02.2022 13:02
Spor Toto 1. Lig'de 27. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler belirlendi.

Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarında görevli hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Altaş Denizlispor- Beypiliç Boluspor: Suat Arslanboğa

26 Şubat Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor: Oğuzhan Çakır

13.30 Manisa FK- Eyüpspor: Eren Özyemişcioğlu

19.00 Gençlerbirliği- Balıkesirspor: Ozan Ergün

27 Şubat Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor- Adanaspor: Alper Çetin

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor: Bülent Birincioğlu

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- MKE Ankaragücü: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 İstanbulspor-Kocaelispor: Yiğit Arslan

28 Şubat Pazartesi:

20.00 Nasadoge Menemenspor- Altınordu: Kadir Sağlam

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Türkiye Futbol Federasyonu, Denizlispor, Spor Toto, Beypiliç, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig'de 27. haftanın hakemleri belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig'de 27. haftanın hakemleri belli oldu - Son Dakika
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