Spor Toto 1. Lig'de 27. haftanın hakemleri belli oldu - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarında görevli hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Altaş Denizlispor- Beypiliç Boluspor: Suat Arslanboğa
26 Şubat Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor: Oğuzhan Çakır
13.30 Manisa FK- Eyüpspor: Eren Özyemişcioğlu
19.00 Gençlerbirliği- Balıkesirspor: Ozan Ergün
27 Şubat Pazar:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor- Adanaspor: Alper Çetin
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor: Bülent Birincioğlu
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- MKE Ankaragücü: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 İstanbulspor-Kocaelispor: Yiğit Arslan
28 Şubat Pazartesi:
20.00 Nasadoge Menemenspor- Altınordu: Kadir Sağlam
Kaynak: AA
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