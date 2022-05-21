Spor Toto 1. Lig play-off yarı final maç programı açıklandı - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig play-off yarı final maç programı açıklandı

21.05.2022 14:28
Spor Toto 1. Lig play-off yarı final maç programı açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de play-off oynayacak olan Bandırmaspor, İstanbulspor, BB Erzurumspor ve Eyüpspor'un maç programı açıklandı.

Spor Toto 1. Lig'de play-off oynayacak olan Bandırmaspor, İstanbulspor, BB Erzurumspor ve Eyüpspor'un maç programı açıklandı.

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final maç programı belli oldu. Play-off yarı final ilk karşılaşmaları 25 Mayıs'ta, rövanş karşılaşmaları ise 29 Mayıs'ta oynanacak.

Play-off yarı final müsabakalarının programı şöyle:

1. Maçlar (25 Mayıs Çarşamba)

18.30 BB Erzurumspor - İstanbulspor

21.00 Eyüpspor - RH. Bandırmaspor

2. Maçlar (29 Mayıs Pazar)

15.30 RH. Bandırmaspor - Eyüpspor

18.00 İstanbulspor - BB Erzurumspor - İSTANBUL

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Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig play-off yarı final maç programı açıklandı - Son Dakika
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