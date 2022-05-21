Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final maç programı belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final maç programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Büyükşehir Belediye Erzurumspor- İstanbulspor ve Eyüpspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor'un eşleşmelerinin olduğu play-off yarı final ilk karşılaşmaları 25 Mayıs'ta, rövanş karşılaşmaları ise 29 Mayıs'ta oynanacak.

Play-off yarı final maç programı şöyle:

25 Mayıs Çarşamba:

18.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor (Kazım Karabekir)

21.00 Eyüpspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Eyüp)

29 Mayıs Pazar

15.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Eyüpspor (Bandırma 17 Eylül)

18.00 İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)