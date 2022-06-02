Spor Toto 1. Lig'e yükselen Bodrumspor taraftarıyla buluştu

TFF 2. Lig play-off finalinde TECO Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig'e yükselen Bodrumspor, taraftarlarıyla şampiyonluk sevinci yaşadı.

Yeşil-beyazlı ekip taraftarıyla kupa ve şampiyonluk coşkusunu yaşamak için Gümbet tesislerinde bir araya geldi. Üstü açık takım otobüsüyle kenti turlayan takıma taraftarlar araçları ve motosikletleriyle eşlik etti.

Yaklaşık iki saat süren kortejde taraftarlar yeşil-beyaz meşale yaktı. Coşkulu taraftar ellerindeki Bodrumspor bayraklarıyla tezahürat yaparak takımına destek verdi.

Belediye Meydanı'nda son bulan kortejin ardından futbolcular, teknik ekip ve yöneticiler taraftarla bir araya geldi. Onursal Başkan Fikret Öztürk, Kulüp Başkanı Rıza Karakaya ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, teknik ekip ve kulüp çalışanlarına madalya taktı.

Futbol takımı ve yöneticiler sahnede şampiyonluk kupasını kaldırarak sevinçlerini taraftarıyla paylaştı.

Coşkulu kutlama, şarkıcı Murat Dalkılıç konseriyle devam etti. Bodrumlular, Dalkılıç'ın sevilen şarkılarına eşlik etti.