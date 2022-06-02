Spor Toto 1. Lig'e yükselen Bodrumspor taraftarıyla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Spor Toto 1. Lig'e yükselen Bodrumspor taraftarıyla buluştu

02.06.2022 00:34
Spor Toto 1. Lig'e yükselen Bodrumspor taraftarıyla buluştu

TFF 2. Lig play-off finalinde TECO Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig'e yükselen Bodrumspor, taraftarlarıyla şampiyonluk sevinci yaşadı.

TFF 2. Lig play-off finalinde TECO Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig'e yükselen Bodrumspor, taraftarlarıyla şampiyonluk sevinci yaşadı.

Yeşil-beyazlı ekip taraftarıyla kupa ve şampiyonluk coşkusunu yaşamak için Gümbet tesislerinde bir araya geldi. Üstü açık takım otobüsüyle kenti turlayan takıma taraftarlar araçları ve motosikletleriyle eşlik etti.

Yaklaşık iki saat süren kortejde taraftarlar yeşil-beyaz meşale yaktı. Coşkulu taraftar ellerindeki Bodrumspor bayraklarıyla tezahürat yaparak takımına destek verdi.

Belediye Meydanı'nda son bulan kortejin ardından futbolcular, teknik ekip ve yöneticiler taraftarla bir araya geldi. Onursal Başkan Fikret Öztürk, Kulüp Başkanı Rıza Karakaya ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, teknik ekip ve kulüp çalışanlarına madalya taktı.

Futbol takımı ve yöneticiler sahnede şampiyonluk kupasını kaldırarak sevinçlerini taraftarıyla paylaştı.

Coşkulu kutlama, şarkıcı Murat Dalkılıç konseriyle devam etti. Bodrumlular, Dalkılıç'ın sevilen şarkılarına eşlik etti.

YORUMLAR
500
Bodrumspor yarın taraftarıyla buluşuyor Bodrumspor yarın taraftarıyla buluşuyor Gürün, Bodrumspor'un final maçını izledi Gürün, Bodrumspor'un final maçını izledi
Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karacabey, Spor Toto, Play Off, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig'e yükselen Bodrumspor taraftarıyla buluştu - Son Dakika


Son Dakika
00:30 Belediye meclis üyesi Hacer Çınar hakkında koruma kararı verildi
00:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gezi parkı eylemcilerine yönelik "Bunlar çürük, bunlar sürtük" sözlerine Akşener'den tepki geldi
23:25 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 10 soru sordu
22:58 Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki davada kazanan belli oldu! Heard, Johnny Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödeyecek
22:39 Türk Telekom internet paketlerine yüzde 23'e varan oranda zam yaptı
22:18 Türkiye'nin talebi üzerine yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke adı "Türkiye" olarak değişti
21:59 Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelttiği 10 soruyu yanıtladı
21:37 Sürücüsüne kızdığı otomobili kepçe bomu ile deviren adam tutuklandı
21:11 Türkiye-Pakistan arasında çeşitli alanlarda iş birliklerini içeren 7 anlaşma imzalandı
21:03 Yunanistan'ın provokasyonuna gelerek Türkiye'yi karalamaya çalışan Almanya'ya Türkiye'den sert tepki geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 00:40:27. #1.12#
SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig'e yükselen Bodrumspor taraftarıyla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement