Bodrumspor, Sırp futbolcu Dejan Drazic'i transfer etti - Son Dakika
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Bodrumspor, Sırp futbolcu Dejan Drazic'i transfer etti

29.07.2022 23:46
Bodrumspor, Sırp futbolcu Dejan Drazic'i transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor, 26 yaşındaki Sırp futbolcu Dejan Drazic'i kadrosuna kattı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor, 26 yaşındaki Sırp futbolcu Dejan Drazic'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Drazic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, "OFK Belgrad'da profesyonel olan Sırp oyuncu, burada gösterdiği performansla İspanya La Liga'ya transfer olup Celta Vigo ve Valladolid formaları giydi. Hızı ve atletizmi ile göze çarpan ve her iki kanatta da oynayan ofansif oyuncu, İspanya'dan sonra Slovakya (Slovan Bratislava), Polonya (Zaglebie Lubin) ve Macaristan (Honved) liglerinde de etkili performansı ile göze çarptı." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA

Belgrad, İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrumspor, Sırp futbolcu Dejan Drazic'i transfer etti - Son Dakika

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