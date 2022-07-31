Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-mavili takım, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. Isınma hareketleri ile başlayan idman, düz koşuyla devam etti.

Kaynak: AA

Bülent Korkmaz, Mehmet Cengiz, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.