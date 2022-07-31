Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

31.07.2022 13:09
Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-mavili takım, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. Isınma hareketleri ile başlayan idman, düz koşuyla devam etti.

Giresunspor ile dün yapılan hazırlık maçında ilk 11'de görev almayan futbolcular, pas çalışmasının ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

YORUMLAR
500
Bülent Korkmaz: 'İki mevkiiyi de tamamladıktan sonra transferleri tamamlamış olacağız' Bülent Korkmaz: 'İki mevkiiyi de tamamladıktan sonra transferleri tamamlamış olacağız' Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: Her şey iyi gidiyor Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: Her şey iyi gidiyor
Kaynak: AA

Bülent Korkmaz, Mehmet Cengiz, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:00 Sürücüsünün alkollü olduğu kamyonet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 12 yaralı
22:56 DEVA Partisi lideri Babacan'dan Erdoğan'ın "O makamlara layık oldukları için gelmediler" sözlerine cevap: Neden istifa ettiğimde kal diye ısrar ettin
22:42 Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu
22:17 Fenerbahçe'de ilk 11'de düşünülmeyen Serdar Dursun, kendisine kulüp aramaya başladı!
22:00 Ankara'da üç farklı alevi kurumuna saldırı gerçekleşti! Kaçan şüpheli yolda yakalandı
21:54 AK Partili Hamza Dağ EYT için tarih verdi: 2022 sonu veya 2023 başına kadar sorun çözülecek
21:53 ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı! Tekrar karantinaya girecek
21:39 Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanan hazırlık karşılaşmasında Sampdoria ile berabere kaldı!
21:33 Erdoğan'ın açıkladığı fındık alım fiyatına Meral Akşener'den tepki geldi: Sanırsınız müjde
21:21 Liverpool, Manchester City'i 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 13:09:36. #1.11#
SON DAKİKA: Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement