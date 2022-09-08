Kariyerine Hollanda 'da başlayan Ömer Bayram, Türkiye 'de sırasıyla Kayserispor , Akhisarspor ve Galatasaray'da oynadı.

Kaynak: AA

Galatasaray, Ömer Bayram, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Eyüspor, Ömer Bayram'ı transfer etti - Son Dakika

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