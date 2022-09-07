Sakaryaspor, Deni Milosevic'i renklerine bağladı - Son Dakika
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Sakaryaspor, Deni Milosevic'i renklerine bağladı

07.09.2022 16:46
Sakaryaspor, Deni Milosevic'i renklerine bağladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Fraport TAV Antalyaspor'dan orta saha oyuncusu Deni Milosevic'i transfer etti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Fraport TAV Antalyaspor'dan orta saha oyuncusu Deni Milosevic'i transfer etti.

Kulüpte düzenlenen imza töreninde konuşan Sakaryaspor Kulübü Başkanvekili Serkan Kocasakal, transferin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Türk futbolunun yakından tanıdığı oyuncuyu camiaya kazandırdıkları için mutlu olduklarını belirten Kocasakal, "İnşallah büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz. Hep birlikte destekçisi olacağız." dedi.

Transferden mutluluk duyan Milosevic de geçen sezonun kendisi için çok iyi geçmediğini anlatarak, şunları söyledi:

"Büyük başarılar imza atmaya, çok büyük işler yapmak için geldim. Umarım her şey istediğimiz gibi gidecektir. Çok büyük kulüp ve büyük hedefleri olduğu için burayı seçtim. Taraftarlar inanılmaz, onlara ihtiyacımız olacak. İyi oynamadığımız zaman bile arkamızda desteklerini görüyor olmamız lazım. Bu, bizim için çok önemli."

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Kaynak: AA

Antalyaspor, Sakaryaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakaryaspor, Deni Milosevic'i renklerine bağladı - Son Dakika

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