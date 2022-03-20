Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 1 Kocaelispor: 1 - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 1 Kocaelispor: 1

20.03.2022 21:13
Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 1 Kocaelispor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği evinde konuk ettiği Kocaelispor ile 1-1'lik skorla puanları paylaştı.

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği evinde konuk ettiği Kocaelispor ile 1-1'lik skorla puanları paylaştı.

Maçtan dakikalar

45+2. dakikada Benhur'un ceza sahası dışında verdiği ara pasta Gueye, Gençlerbirliği kalecisi ile karşı karşıya kaldı. Gueye'nin kaleye çektiği şutta topu kaleci Ramazan kurtardı.

56. dakikada Gençlerbirliği savunma oyuncusu Metahan'ın hatalı geri pasında kaleci Ramazan'a giden topa Gueye hakim oldu. Kaleciyi geçen Gueye meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

69. dakikada Metehan Mert'in ceza sahası dışında topu Ömürcan ile buluşturdu. Ceza sahası içinde sağ dar alanda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

Stat: Eryaman

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe x, Ali Can Alp xx, Ogün Kamacı xx, Ayberk Demirbaş xx

Gençlerbirliği: Ramazan Köse xx, Ömürcan Artan xxx, Metehan Mert xx, Gökhan Gül xx, Muhammed Bayır xx, Grechyshkin xx, Tshibola xx, Barış Alıcı xx (Rahmetullah Berişbek dk. 75 x), Serdarcan Eralp x (Eleke dk. 60 x), Lualua xx, Lima xx (İlker Karakaş dk. 90+4 ?)

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Ulusoy Mert Kabaksakal, Musa Şahindere, Arda Kızıldağ, Sallalich, Aksel Aktaş, Sami Gökhan Altıparmak

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları xx, Semih Karadeniz xx, Mazlum Demir xx, Musa Nizam xx, Kerem Can Akyüz xx, Mehmet Taş x (Özçakmak dk. 90+6 ?), Mandjeck xx, Kolovos xx (Diop dk. 67 x), Pereira xx (Rasheed dk. 66 x), Benhur Keser xx (İlyas Kubilay Yavuz dk.90 ?), Gueye xxx

Yedekler: Korcan Çelikay, Doğukan Kaya, Alpay Çelebi, Denizalp Özdemir

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Goller: Ömürcan Artan (dk. 69) (Gençlerbirliği), Gueye (dk. 56) (Kocaelispor),

Sarı Kartlar: Semih Karadeniz, Pereira, Mehmet Taş (Kocaelispor), Lima (Gençlerbirliği) - ANKARA

YORUMLAR
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Kocaelispor, galibiyet parolasıyla Ankara'da Kocaelispor, galibiyet parolasıyla Ankara'da

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 1 Kocaelispor: 1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 1 Kocaelispor: 1 - Son Dakika
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