Altınordu-Sakaryaspor maçının ardından - Son Dakika
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Altınordu-Sakaryaspor maçının ardından

21.08.2022 00:44
Altınordu-Sakaryaspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında sahasında Sakaryaspor'a 2-0 mağlup olan Altınordu'nun teknik direktörü Ufuk Kahraman, "İçeride kazanmak istiyorduk, kaybettiğimiz için üzgünüz." dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında sahasında Sakaryaspor'a 2-0 mağlup olan Altınordu'nun teknik direktörü Ufuk Kahraman, "İçeride kazanmak istiyorduk, kaybettiğimiz için üzgünüz." dedi.

Kahraman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, istedikleri oyun planını sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Alan ve bölge baskılarında biraz geç kaldıklarını belirten Kahraman, şöyle konuştu:

"Yine de rakibe ilk 15-20 dakikada pozisyon vermemeye çalıştık. Ama düşündüğümüz plan içerisinde geçiş oyununu da yakalayamadık. Yediğimiz 2 gol var. Biri kademe hatasından, diğeri bireysel bir pas hatasından. Bu tabii takımda ilk yarı anlamında biraz moral bozukluğu yarattı. İkinci yarıya 2 değişiklikle başladık. İlk yarının tam tersi ön alan baskısıyla başladık. Daha canlı, daha istekli, en azından gol isteyen bir Altınordu takımı vardı. Pozisyon bulduk, risk aldık ama istediğimiz o erken golü bulamadık. İçeride kazanmak istiyorduk. kaybettiğimiz için üzgünüz."

"Ligin çok organize, iyi takımına karşı alınmış bir galibiyet"

Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren de lige 10 yıl sonra çıkmış bir camia olarak heyecanı ve arzuladıkları futbolu sahada görmek istediklerini söyledi.

Geçtiğimiz hafta taraftarları önünde istediklerini tam olarak yansıtamadıklarını belirten Püren, "Fazla konsantrasyon bizi kendi oyun felsefemizden uzaklaştırmıştı. Bu hafta içi özellikle taktiksel antrenmanlarımızla beraber aslında bu psikolojik faktörleri de yenme adına oyuncularımızla bire bir çok fazla görüşmeler yaptık. Biraz ilk maça göre daha ne yaptığını bilen kendi oyun felsefesini sahaya yansıtan ve gerçekten bu ligin çok organize, iyi takımına karşı alınmış bir galibiyet." diye konuştu.

Püren, gelişmeye ve oyun sistemlerini daha ileri noktalara taşımaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Rakibimizi iyi analiz ettik ve iki golle kazanmayı bildik." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Altınordu-Sakaryaspor maçının ardından - Son Dakika

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