Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 Altınordu: 1 - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 Altınordu: 1

27.08.2022 23:55
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 Altınordu: 1

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Boluspor, Atatürk Stadyumu'nda karşılaştığı Altınordu ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Boluspor, Atatürk Stadyumu'nda karşılaştığı Altınordu ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

36. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Bilgiç'in yaklaşık 25 metreden sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

63. dakikada Boluspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Tugay Kaçar'ın sert şutunu kaleci kornere çeldi.

76. dakikada ceza sahası içinde Landel'e yapılan faulde hakem Furkan Aksuoğlu penaltı noktasını gösterdi.

77. dakikada Balde'nin kullandığı penaltıda top üstten auta çıktı.

85. dakikada Ahmet İlhan Özek'in kullandığı penaltıda top ağlarla buluştu. 1-1

90. dakikada Bregu'nun kullandığı penaltıda top kaleci Ali Emre Yanar'dan geri döndü.

90+3. dakikada ceza sahası içinde Şeref Özcan'a yapılan müdahalede hakem Furkan Aksuoğlu penaltı noktasını gösterdi.

90+4. dakikada penaltıda topun başına geçen Ahmet İlhan Özek'in vuruşunda Çağlar Şahin Akbaba meşin yuvarlağı kurtardı.

Stadyum: Bolu Atatürk Stadyumu

Hakemler: Furkan Aksuoğlu x, Oğuz Terzi x, Nurettin Dinçer x

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Naby xx, Onur Ulaş xx, Hakan Bilgiç xxx, Bülent Cevahir xx, Tugay Kaçar xx, Gökhan Karadeniz xx, Landel xx, Melih Okutan xx (Bregu dk. 72 xx), Balde xx, Furkan Demir xx (Burak Asan dk. 63 xx)

Yedekler: Selmani, Gökhan Aslan, Arda Köksal, Erdem Can Polat, Ozan Papaker, Ensar Bilir, Ercan Yazıcı,

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Altınordu: Ali Emre Yanar xx, Volkan Fındıklı xx, Kubilay Aktaş xx, Muzaffer Kocaer xx (Metehan Yılmaz dk. 66 xx), Ahmet İlhan Özek xx, Ahmet Dereli xx (Bertuğ Bayar dk. 81 x) Ali Dere xx (Yusuf Can Esendemir dk. 81 x), Safa Kınalı xx (Emir Can Gürlük dk. 81 x), Rıdvan Koçak xx, Kürşad Sürmeli xx (Şeref Özcan dk. 58 xx), Erdi Dikmen xx

Yedekler: Arif Şimşek, Emre Oymak, Alperen Selvi, Furkan Metin, Rahmi Salih Kaya

Teknik Direktör: Ufuk Kahraman

Goller: Hakan Bilgiç (dk. 35) (Boluspor), Ahmet İlhan Özek (dk. 85 pen.) (Altınordu)

Sarı kartlar: Gökhan Karadeniz (Boluspor), Rıdvan Koçak, Kubilay Aktaş (Altınordu) - BOLU

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Kaynak: İHA

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Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 Altınordu: 1 - Son Dakika
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