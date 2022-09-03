Bodrumspor-Eyüpspor maçının ardından - Son Dakika
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Bodrumspor-Eyüpspor maçının ardından

03.09.2022 19:58
Bodrumspor-Eyüpspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'u 3-0 mağlup eden Bodrumspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, takımının başarılı bir oyun sergilediğini söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'u 3-0 mağlup eden Bodrumspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, takımının başarılı bir oyun sergilediğini söyledi.

Taşdemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın düşündükleri gibi iyi başladığını, özellikle ilk yarıda üstün bir oyun ortaya koyduklarını dile getirdi.

İlk yarıda maçı koparttıklarını, ikinci yarıda da sonucu garanti altına alma oyunu oynadıklarını belirten Taşdemir, "Bugün başından sonuna kadar emek veren, mücadele eden, özellikle taktiksel disipline bağlı kalan bütün oyuncularımı kutluyorum. Çok güzel bir oyun oynadılar. Hak ettikleri 3 puanı da aldılar. Bize de keyifli güzel bir maç izlettiler." dedi.

Taşdemir, takımın Adanaspor maçında haddinden çok geriye top oynadığını ancak bu maçta aynı şeyin yaşanmadığını, daha çok mücadele ettiklerini aktardı.

Üzülmez: "Bütün suçu üzerime almam gerekiyor"

Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, alınan mağlubiyetten dolayı oldukça üzgün olduklarını kaydetti.

Kendilerine yakışmayan bir oyun ve skor olduğunu anlatan Üzülmez, "Ne oyun olarak ortaya bir şey koyabildik ne de skor olarak. Bizim adımıza kötü bir skor. Futbol çok görecelidir. Bugün saha içerisinde sayısız hata yaptık. Bir takımın 90 dakikalık süre içerisinde yapmaması gereken bütün hataları yaptık. Ne ikinci topları kazanabildik ne de çok fazla hücum aksiyonunda olabildik." ifadelerini kullandı.

Üzülmez, defansif hataların çok olduğuna değinerek, şöyle konuştu:

"Bu lig, mücadele ligi. Bütün suçu üzerime almam gerekiyor. Bu oyun, bu skor Eyüpspor camiasına, bizlere, oyunculara yakışmadı. Üzgünüz. (Bazı oyunculara yönelik) Artık Süper Lig'de olmadığımızı bilmemiz gerekiyor. Bu ligin şartlarına adapte olacaksın, bu ligin koşu mesafelerine adapte olacaksın. Yoksa sadece isim olarak geçmişte kalırsak, hüsrana uğrarız. Bugün de saha içerisinde bu kadar hatanın yapılmasını açıkçası kabullenemiyorum. Bizleri desteklemeye gelen taraftarlardan da özür diliyorum."

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Kaynak: AA

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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